Денят по диагонал – 26 март 2026 г.

Има страх, че едно от тези 71 разследвания срещу Борисов може и да даде резултат, смята Николай Денков.

България можеше да влезе в Шенген още през 2011 г. Следващите 10 години само се отдалечавахме. През 2019 г. Борисов вече казваше, че Шенген вече не ни е приоритет. На принципа, че гроздето е кисело. Разбра, че с неизпълнени критерии никой няма да ни пусне там.

Страната ни често участва в международната политика като случаен минувач, застанал на огромна опашка пред магазин, без да знае за какво се е наредил. Напоследък България изглежда като държава, която бърза да заеме място във всяка международна „опашка“, но не защото знае накъде води тя, а защото самото присъствие изглежда важно. Политиците ни с готовност ни присъединяват към различни инициативи и формати, но сякаш с мълчаливото условие да не се стига до истинско участие.

Цените на горивата в България продължават да вървят нагоре, като най-сериозно поскъпване през последния месец се отчита при дизела, показват данни на платформата Fuelo.

Най-масовият бензин А95 е увеличил цената си с 0,06 евро на литър, достигайки 1,46 евро, след като на 19 март е струвал 1,40 евро. За месец ръстът при него е 0,20 евро или над 16 процента.

От 2014 г. до 2025 г. България е увеличила близо двойно средствата за отбрана – от 1,31 на сто от БВП, до 2,14 процента, показват данни от годишния доклад на генералния секретар на НАТО, представен днес, 26 март.

Общо за миналата година страните от алианса са повишили военните разходи с 2,77 на сто от БВП, отбелязва БТА. За нашата страна на годишна база през 2025 г. повишението е било с 13,78 на сто, показват данните. България остава сред съюзниците с относително висок дял на разходите за военнослужещи – 54,3 на сто от общите разходи за отбрана, като на второ място са вложенията в инфраструктура (28,4 на сто), а 16,9 на сто са били за поддръжка.

Петролният танкер „Алтура“, плаващ от руското пристанище Новоросийск към Истанбул, е бил ударен на 26 март сутринта от морски дрон на около 18 морски мили от Босфора, съобщи турският министър на транспорта Абдулкадир Уралоглу. Няма пострадали при атаката, която според него е била насочена към машинното отделение на кораба.

Шведско проучване установи, че възрастните, които консумират повече месо, могат да намалят риска от деменция, ако носят генните варианти APOE 3/4 или 4/4 – известни с по-висок риск за болест на Алцхаймер.

Изследването, публикувано в JAMA Network Open е проследило над 2 100 души на възраст 60+ години в продължение на 15 години. Участниците, които са яли най-много месо (около 870 г седмично), са имали значително по-бавен когнитивен спад и по-нисък риск от деменция, докато при тези, които са яли по-малко месо, рискът е бил два пъти по-висок.

„Патеричките“ са много важни за статуквото – придават детайлност на цялостната конструкция, смята Евгений Кънев.

Все още нямаме научно обяснение за обществото, в което днес съществуваме. Може би най-точно е определението фасадна демокрация, с отчетливи белези на автокрация.