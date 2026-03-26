Кубинският президент потвърди новините за предварителни контакти със САЩ

Кубинският президент Мигел Диас-Канел обяви, че кубинската и американската страна са инициирали контакти, които ще проправят пътя за пълноценни преговори. Той също така отбеляза, че Хавана все още не разбира целите на Вашингтон. Диас-Канел заяви това в интервю за испанския телевизионен канал Canal Red.

Според кубинския президент, представители на неговота страна наскоро са се срещнали с представители на Държавния департамент на САЩ, за да „обсъдят двустранните различия и да намерят решения“. Диас-Канел каза, че американските преговарящи все още не са отправили никакви искания. „Все още не сме стигнали до този етап. Започнахме разговори, за да разработим след това дневен ред за дискусия, който би могъл да доведе до преговори“, отбелязва Диас-Канел. „Този ​​процес беше подкрепен и от международни медиатори. Няма да ги назовавам.“

Бившият кубински президент Раул Кастро, на 94 години, е част от делегацията, която води преговори със САЩ от името на кубинското правителство. Настоящият кубински президент Мигел Диас-Канел заяви, че

преговорите „са в начален етап и предстои дълъг процес“,

според ABC News.

Според кубинския президент, страните първо се договарят за платформа и постоянен канал за комуникация за диалог. След това ще бъдат обсъдени взаимноизгодни точки за преговори и стъпките за постигането им. Раул Кастро, наред с други, предложи тази архитектура на преговори. Преди това, през 2014 г., Раул Кастро ръководи преговори с бившия президент на САЩ Барак Обама, което впоследствие доведе до повторното отваряне на посолствата и възстановяване на дипломатическите отношения.

Тези преговори се провеждат на фона на продължителна енергийна блокада на острова от страна на САЩ.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио, главен преговарящ с кубинските власти, настоява за необходимостта от промяна в ръководството на страната. Кубинските лидери, от своя страна, подчертават, че промяната на длъжностните лица и политическата система в Куба е „неподлежаща на преговори“.

След като САЩ заловиха венецуелския президент Николас Мадуро, износът на венецуелски петрол за Куба беше спрян.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши да наложи тарифи на всяка страна, доставяща гориво на острова. На 13 март Мигел Диас-Канел съобщи, че „кубински служители наскоро са провели разговори с представители на правителството на САЩ“ за премахване на петролната блокада. Не бяха обявени резултати. Както отбеляза кубинският президент, островът не е получавал петрол през последните три месеца, което е довело до чести прекъсвания на електрозахранването. Пълно прекъсване на електрозахранването в нощта на 22 март засегна близо 10 милиона души.