Според разследване на ООН кап. Марин Маринов е бил поразен от „умен“ снаряд, обяви адв. Минчо Спасов

До нашето външно министерство е получена телеграма, доклад от ООН, които са направили собствено разследване. От този доклад е видно, че на 19 март два танка на израелската армия са изстреляли от югоизточна посока към квартирите на Организацията на обединените нации два снаряда. Първият поразява кап. Марин Маринов. Той е бил от т.нар. умни снаряди. Командирът на танка е измерил разстоянието до жертвите, които е виждал. Така е програмирал снаряда, че той да се взриви точно над главите им, а не при удар в стена или твърд предмет. В този доклад подробно е направена балистична експертиза, от която се вижда, че убийството е умишлено. Информацията е постъпила официално в нашето външно министерство от ООН. Това обяви в ефира на БНР адвокат Минчо Спасов.

Той добави, че на първи април 2025 г. представители на ООН са се срещнали с представители на израелската армия, които са им казали, че командирът на танка е известен – срещу него е започнало разследване, но той не е арестуван. В същото време адвокат Минчо Спасов подчерта, че при нас досъдебното производство се води срещу неизвестен извършител и според него българската прокуратура умишлено не желае да разбере кой е командирът на танка.

Първоначално било изпратено искане за правна помощ до Израел, но два месеца по-късно то било изтеглено. По-конкретно адвокат Спасов обясни, че прокурор Русалина Михайлова приела неговото желание – в качеството му на защитник на близките на загиналия кап. Марин Маринов и изпратила искане за правна помощ, но после – със свое постановление, отменила разпореждането да се изпрати подобна молба до Израел.

Обяснението било, че по делото са събрани достатъчно данни за личността на извършителя. Адвокат Минчо Спасов е категоричен, че това не е така и накрая близките ще заведат иск срещу държавата ни заради безгръбначността на прокуратурата и тогава всички ние – като данъкоплатци – ще трябва да платим обезщетение.

Адвокат Спасов уточни, че е сезирал Висшия съдебен съвет за действията на прокурор Русалина Михайлова. Той изпратил неговия сигнал до Софийската градска прокуратура, към която тя принадлежи. Оттам му отговорили, че не може прокурор чрез свое постановление да извърши престъпление.

Сега адвокат Спасов очаква разрешението на казуса да дойде от страна на Франция. Причината – по време на инцидента има тежко ранен французин и българската прокуратура е изпратила молба за правна помощ до Франция.