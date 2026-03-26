Бившият шеф на АПИ не вижда проблем в сключените в последния момент анекси по договорите за пътна поддръжка

Бившият шеф на АПИ инж. Йордан Вълчев, отрече да има каквито и да е нередности около подписаните в последния момент анекси за стотици милиони по договорите за поддържане на пътищата. Според него агенцията е действала законосъобразно и не може да се съобразява с изборния календар. Той обясни, че публикуването на анексите точно преди смяната на правителството е свързано с края на зимния сезон.

Вълчев направи този коментар в ефира на „Нова телевизия“, след като служебният регионален министър Николай Найденов съобщи за сериозни финансови ангажименти и натрупани задължения в АПИ. По думите на Найденов, при общ бюджет от 2.262 млрд. евро за четири години, почти целият ресурс вече е възложен и изразходван само за година и половина. Той посочи и проблеми при процедурата за изграждане на пътни ограничителни системи, при която ценовите оферти също са били отворени в последния момент преди смяната на властта.

Бившият шеф на АПИ обаче оспори твърденията, че средствата са изразходвани, като уточни, че дейностите са само възложени, но не са изпълнени и платени. Той подчерта, че подготовката на процедурите е започнала още през 2022–2023 г., а реалното възлагане е станало през 2024–2025 г., като допълни, че недостигът на средства е добре известен проблем.

Вълчев очевидно не вижда проблем и в това, че АПИ в последния момент анексира тези договори с допълнителен ресурс до максимално позволените 50% над стойността в ЗОП.

“Съвсем нормално е в началото на строителния сезон да се възлагат допълнителни работи, които са по договор. Не може лятото да възлагаме, когато трябва да си почиват туристи”, коментира Вълчев. Той призна, че се възлагат допълнителни дейности над първоначално предвидените.

Вълчев е на мнение, че е по-добре съществуващите договори да се анексират с позволените 50%, отколкото да се възлагат нови, защото процедурите се правели трудно и се обжалвали.

Остава неясно дали предприетите от АПИ действия в последния момент са се случили със знанието на бившия регионален министър Иван Иванов. Дни по-рано той е подписал заповед да не се индексират договори и да се ограничи подписването на документи без негово знание.