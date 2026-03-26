Съставят списък на зависимостите на САЩ от ЕС като лост за влияние

Германски експерти започнаха да съставят списък с области, в които САЩ зависят от Европейския съюз, за ​​да използват тази информация като лост за влияние в нови спорове с Белия дом. Това съобщи Bloomberg, позовавайки се на източници.

Според тяхна информация, Берлин е определил въвеждането на ограничения за технологични компании, близки до Белия дом, като основна област на влияние върху САЩ, на фона на опитите на ЕС да регулира социалните медии. Компании като Alphabet (собственик на Google), Amazon и Meta, собственик на Facebook и Instagram, ще понесат значителни загуби поради новите ограничения, глоби и данъци.

Центровете за данни за изкуствен интелект могат да се превърнат в друг инструмент за влияние.

Според източници на агенцията, много американски компании частично зависят от компоненти, произведени в ЕС, за изграждането на тези центрове. Вашингтон също така се нуждае от химикали и оборудване от ЕС за производство на полупроводници.

Европа също така доставя компоненти за приблизително половината от марковите лекарства, произвеждани в САЩ. Европейските компании доставят 90% от инсулина, използван ежедневно от американците.

Отбелязва се, че

ЕС представлява най-големия дял от преките чуждестранни инвестиции в САЩ.

Агенцията отбелязва, че европейските власти не могат да диктуват къде компаниите могат да инвестират, но могат косвено да повлияят на потока от средства чрез законодателство или премахване на стимули.

Според източници на агенцията, все още не са взети конкретни решения и

приоритетът остава възстановяването на отношенията с Белия дом.

Според Bloomberg, германският канцлер Фридрих Мерц е заявил преди това в реч пред Бундестага, че други страни зависят от европейските доставки и че съюзът трябва да е готов да се възползва от това предимство.