Експерти обсъждат възможностите за навлизане на български фирми на пазара в САЩ

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) и Американската търговска камара в България (AmCham), с участието на Посолството на САЩ в България, организират Международна конференция „EXPLORE US” с нетуъркинг на 26 март в хотел „Интерконтинентал“, София.

Събитието има за цел да предостави възможности за осъществяване на преки контакти с водещи американски експерти от САЩ, както и да представи детайлна информация и препоръки за навлизане на щатския пазар, с практически насоки за нуждите по осъществяване, както и съкращаване на сроковете за пазарно навлизане и оптимизиране на разходи. Основни теми на събитието ще бъдат: подпомагане на български компании за развитие на бизнес отношения и инвестиране в установяването на индивидуално присъствие в САЩ; издаването на бизнес визи и потенциала на визовия режим за български предприятия; споделянето на добри практики от установени бизнес партньорства и трайно навлизане на щатския пазар; осъществяване на практически сесии с експертно участие и фокус по секторна насоченост.

Американската икономика е един от най-големите потребителски пазари в света,

както и водещ двигател в областта на иновациите, технологичния трансфер, проектното финансиране и енергийната сигурност в световната икономика. Увеличаването на българското икономическо присъствие на пазара и интензивните отношения на българските компании и държавни институции на него е от структуроопределящо значение за икономическото развитие и стопанска независимост в България. Настоящите промени в търговската и митническа политика на САЩ биха могли да предоставят потенциални възможности за компаниите от България и ЕС с интереси към пазара, като в същото време би могло да се предостави конкурентно предимство на европейски износители пред азиатски или други предприятия.

Малките и средните предприятия са водещата сила, която определя и диктува пазарите в САЩ и ЕС, като те са от огромно значение за развитието на икономическите връзки и трансатлантическото сътрудничество.

В рамките на събитието ще бъде представена програмата „SelectUSA“ на Департамента по търговия на САЩ,

чиято цел е да представи възможностите за подпомагане на български компании с желание за развитие на бизнес отношения на щатския пазар. Като допълнение към програмата, участие ще вземат представители на консулския отдел на Посолството на САЩ в България, както и на Министерство на външните работи на САЩ, които да предоставят допълнителна информация относно процеса на издаване на бизнес визи и условностите около него.

Участието в събитието е безплатно и се организира по Проект BG16RFPR001-1.013-0001 „Реализация на мерки за интернационализация на българските МСП чрез подкрепа дейността на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) – фаза 2“ в изпълнение на дейност 7 “Организиране и провеждане на бизнес форуми, конференции, контактни борси и други бизнес събития с двустранни срещи или нетуъркинг между български и чуждестранни фирми в страната”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027“, по който ИАНМСП е институционален бенефициент.