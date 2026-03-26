Наземна операция на САЩ в Иран може да започне скоро

Белият дом е готов да проведе наземна операция в Иран през следващите дни, твърди кореспондентът на Wall Street Journal Алекс Уорд, позовавайки се на републикански конгресмени.

„Поне трима републиканци в Конгреса, включително председателите на въоръжените сили на Камарата на представителите и Сената, ясно заявяват, че се планира наземна операция в Иран и може да започне скоро“, написа Уорд на страницата си във Facebook.

Ден преди това The Jerusalem Post съобщи, че САЩ смятат, че „може да нямат друг избор“, освен да започнат наземна военна операция за завземане на остров Харг, през който Иран изнася 90% от петрола си.

Американския портал Axios също съобщи за планове за завземане на острова.

Освен това, позовавайки се на източници, Axios пише, че американските военни планират да продължат ударите по иранска територия поне две до три седмици, дори ако се проведат директни преговори между Вашингтон и Техеран.

CNN, позовавайки се на източници, съобщи, че

Иран разполага допълнителни войски на острова и поставя капани в случай на нашествие.

Според иранската информационна агенция Тасним, Техеран може да отговори „безпрецедентно“ на опит за превземане на Харк.

По-рано „Ню Йорк Таймс“, позовавайки се на източници, съобщи, че САЩ са изпратили на иранските власти план от 15 точки за прекратяване на конфликта в Близкия изток. Пакистански представители заявиха пред Асошиейтед прес, че планът вече е получен от иранската страна. Техеран обаче отрича твърденията, че между двете страни се водят продуктивни преговори.