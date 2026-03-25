Тръмп очаква отговор на мирния си план, Иран няма да пропуска „вражески“ кораби през Ормуз

Иран продължи да атакува с ракети и дронове арабските държави от Персийския залив и Израел през нощта на 24-и срещу 25-и март, след като Съединените щати представиха предложение за прекратяване на войната, която опустоши Близкия изток и разклати световните пазари. Саудитска Арабия е прихванала дрон в източната част на страната, докато удар, насочен към Кувейт, е запалил резервоар за гориво на главното летище. Иранските медии съобщиха, че още ракети са били изстреляни по Израел. Няма съобщения за жертви при нито един от инцидентите.

Вашингтон е изпратил на Техеран план от 15 точки за прекратяване на войната, представен от Пакистан, според запознати с въпроса лица, подчертаващ колко спешно е за администрацията на президента Доналд Тръмп да разреши конфликта, който започна, тъй като икономическите загуби нарастват.

Иран все още не е коментирал предложението. Когато за първи път обяви преговори с Ислямската република в началото на седмицата, стопанинът на Белия дом намекна, че се надява да постигне споразумение до 27 март. Това може да е трудна мисия, предвид големите разминавания между позициите на враждуващите, като няколко ирански представители заявиха, че страната не е готова да преговаря и че Тръмп просто се опитва да успокои пазарите и да намали цените на петрола.

Структурата на преговорите и самоличността на иранските представители, с които общува Вашингтон, са обвити в мъгла.

Няма и яснота дали Техеран ще позволи незабавно на търговските кораби да преминават безопасно през Ормузкия проток, въпреки хвалбите на Тръмп за „ормузкия подарък“. Независимо от преговорите, Тръмп е наредил прехвърлянето на хиляди войници в Близкия изток, докато обмисля варианти за прекратяване на иранския контрол върху ключовия корабен коридор за петрол, природен газ, метали и други стоки.

Не се знае също дали Израел, който натисна спусъка на войната на 28 февруари, е подписал предложенията на Тръмп.

Израелски представители заявиха, че засега ще продължат да нанасят удари по Иран, а премиерът Бенямин Нетаняху е помолил своя близък довереник Рон Дермър (израелски политик и дипломат, който е бил министър на стратегическите въпроси от 2022-а до 2025-та и ръководител на преговорите за освобождаване на заложници през 2025 г.) да наблюдава преговорите между Щатите и Иран и да се увери, че интересите на еврейската държава са защитени. Назначаването му показва колко сериозно подхожда към преговорите Нетаняху и как правителството му се притеснява от американския избор за сделка, която подкопава сигурността на Израел.

Междувременно, Техеран заяви, поне публично, нищожна готовност за компромис.

На 25 март иранските въоръжени сили се включиха в потока от съобщения, които изключваха преговори за прекратяване на огъня с администрацията на Тръмп. „Нивото на вашите вътрешни конфликти достигна точката, в която преговаряте сами със себе си“, се казва в изявлението, според държавната меди IRIB News. В него се добавя, че Иран няма да позволи цените на петрола и енергията да се върнат на предишните си нива, докато всички заплахи срещу страната не бъдат напълно отстранени. Иран преди това е поискал репарации и обещания от САЩ и Израел, че няма да атакуват отново Ислямската република, като условия за прекратяване на настоящия конфликт.

В писмо, разпространено до членовете на Международната морска организация (ММО) на ООН на 24 март иранското Министерство на външните работи посочва, че само кораби, които „нито участват, нито подкрепят актове на агресия срещу Иран“ и не принадлежат на Съединените щати или Израел, ще могат да преминават през Ормузкия проток. В документа, подготвен на 22 март, Техеран е заявил, че е предприел „необходими и пропорционални мерки, за да предотврати експлоатацията на Ормуз от агресорите и техните поддръжници“. И че „пълното възстановяване на сигурността и устойчивата стабилност в протока зависи от прекратяването на военната агресия и заплахите“.

Писмото на Иран цели да уведоми ММО, че ислямската република не е наложила официална блокада на пролива, коментира Димитрис Ампацидис, старши анализатор във фирмата за данни за Kpler. Около 800 танкера бездействат от двете страни на водния път, според S&P Global Market Intelligence и малък брой кораби са преминали през него през последните дни.

На 25 март пък се появи новината, че от корабите, които искат да преминат през Ормузкия проток под иранска закрила, се изисква да предоставят списъци с екипажа и товара, заедно с подробности за пътуването и товарителници, за да получат зелена светлина от Корпуса на гвардейците на ислямската революция.

Държави от Персийския залив, като Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства, обмисляли да се включат в американско-израелската война срещу Техеран, според запознати със ситуацията лица.

Но те биха се присъединили само ако Ислямската република изпълни заплахите си да атакува жизненоважна енергийна и водна инфраструктура – висок праг, допълват те. Турция обаче е предприела интензивни дипломатически совалки в опит да предотврати присъединяването на арабските страни от Персийския залив към войната срещу Иран. Анкара ги е призовала към сдържаност, твърдят пожелали анонимност източници. Турският министър на външните работи Хакан Фидан е посетил Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства и Катар и е провел разговори с други регионални партньори.

Някои страни заявиха на Съединените щати, че войната се превръща в бедствие. Повече от 4300 души са били убити в конфликта, според правителства и неправителствени агенции. Около три четвърти от смъртните случаи са в Иран, докато над 1000 души са загинали в Ливан, където Израел води паралелна война срещу подкрепяните от Техеран бойци на „Хизбула“. Десетки са убити в Израел и арабските държави от Персийския залив.

Въпреки мътилката, петролът поевтиня с повече от 5% на 25 март, като фючърсите на сорт „Брент“ за доставка през май се търгуваха за 98.55 щ. долара за барел (спад от 5.68%) в 12.04 ч. българско време.