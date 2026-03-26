Вторият ден от форума за кирилицата продължава в Рилския манастир

Вторият ден от Международния форум за кирилицата „Духовното наследство в дигиталния век“, провеждащ се по инициатива на президента Илияна Йотова, продължава днес в Рилския манастир.

На научната конференция освен държавния глава, ще присъстват и Негово светейшество Даниил.

В програмата от втория ден на международния форум, в който участват изследователи както от БАН, от български университети, така и от научни структури от Германия, Италия, Полша, Румъния, Унгария, Казахстан, Китай, акцентът ще бъде върху личността и делото на Свети Йоан Рилски.

През 2026 г. отбелязваме 1150 години от рождението на създателя на Рилския манастир и 1080 години от успението на небесния закрилник на България.