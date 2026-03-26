Над 1300 души са подали заявление в първия ден на програмата за компенсации за скъпото гориво

Още в първия ден от старта на програмата за компенсации заради поскъпването на горивата са подадени 1344 заявления. Това съобщи в ефира на обществената телевизия Анелия Василева от Агенцията за социално подпомагане.

Помощта е в размер на 20 евро и бе въведена след като в продължение на три дни цената на дизела се задържа 1,60 евро, каквото беше условието за стартиране на изплащането на компенсациите. Тя е предназначена за хора с ниски доходи, които притежават автомобил с валидна застраховка „Гражданска отговорност“.

Лицата, които вече са получавали социални помощи през януари или февруари и отговарят на условията, ще получат компенсацията автоматично. Останалите трябва да подадат заявление – онлайн или на място.

