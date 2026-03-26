Подготвяме мерки, които да успокоят гражданите и бизнеса, заяви Гюров пред земеделци и животновъди

Служебният премиер Андрей Гюров заяви, че правителството подготвя конкретни мерки в отговор на кризата в Близкия изток, въпреки ограниченията, произтичащи от удължения бюджет.

По време на среща с представители на земеделския и животновъдния сектор той подчерта, че кабинетът води активен диалог с различни браншове, за да изработи по-ефективен и насочен подход към кризисната ситуация.

Гюров увери, че мерките ще бъдат балансирани – от една страна да не застрашават фискалната стабилност, а от друга да осигурят сигурност за гражданите и бизнеса. По думите му, ситуацията се следи в реално време, като се правят задълбочени анализи с цел навременна реакция. В процеса участват и контролни органи като Комисията за защита на потребителите и Комисията за защита на конкуренцията, които наблюдават пазарите и веригите на доставки за евентуални изкривявания на цените.

Премиерът отбеляза, че развитието на кризата се следи и от Европейската комисия, като изтъкна необходимостта от координирани действия, за да се избегнат по-сериозни икономически сътресения.

