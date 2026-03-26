БСП настоява за извънредно заседание на парламента заради скъпите горива

БСП настоява за извънредно заседание на парламента заради поскъпването на горивата. Това стана ясно от видео във „Фейсбук“, публикувано от лидера на партията Крум Зарков, записано в автомобила му.

Новият водач на левицата призова председателя на Народното събрание Рая Назарян от ГЕРБ да свика спешно депутатите, а ако това не стане, социалистите щели да потърсят подкрепа от други партии, за да съберат необходимия брой депутати. В момента парламентът не заседава заради предстоящите избори на 19 април.

Във видеото Зарков посочва, че е заредил дизел за 1.62 евро за литър. Обяснява, че до 40% от цената на горивата се определя от стойността на самата суровина, а останалите компоненти са акцизи и ДДС – тоест държавата може да влияе на цените.

Лидерът на БСП дава пример с мерките, които няколко държави са взели, за да се справят с поскъпването на горивата – в Испания временно е намален ДДС, в Италия акциза, а в Гърция има таван на цената на литър.