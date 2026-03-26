Откриха нарушения при проверките на топлофикациите в София и Гълъбово

Главна дирекция „Метрологичен надзор“ е извършила планови проверки на 15 топлофикационни дружества в различни градове на страната, сред които София, Пловдив, Варна, Бургас и Русе. Инспектирани са общо 1130 измервателни уреда – почти поравно разделени между топломери и водомери, съобщават от ДАМТН. Нарушения са установени при две дружества – в София и Гълъбово.

Проверките са обхванали техническата изправност на уредите, правилната им употреба и наличието на необходимите знаци за метрологичен контрол. Оказало се, че 16 уреда – 14 топломера и 2 водомера – се използват без валидна последваща проверка. Делът на несъответстващите уреди остава сходен с този от миналата година – около 1,4 процента.

За установените нарушения ще бъдат предприети административни мерки съгласно Закона за измерванията, включително съставяне на актове.

Проверките са част от плана на дирекцията за първото тримесечие на 2026 г. и са обхванали редица дружества, сред които „Топлофикация София“, „Топлофикация Перник“, „Топлоснабдяване Банско“, „Топлофикация-Плевен“, „Топлофикация“ – Монтана, „Топлофикация-Враца“, „Топлофикация – Русе“, „Топлофикация – Разград“, „Топлофикация-ВТ“ – Велико Търново, „Веолия Енерджи Варна“, „Топлофикация-Бургас“, „Топлофикация-Сливен“, „ЕВН България Топлофикация“ – Пловдив, „Юлико-Евротрейд“ – Стамболийски и „Брикел“ – Гълъбово.