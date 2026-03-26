Американската TDG купува ирландската Waterford Distillery и инвестира в разрастване

Основана през 2015 г. от Марк Рейние в бивша пивоварна на Guinness в Ирландия, дестилерията Waterford Distillery е пионер в производството на ирландско уиски. През 2024 г. производителят изпадна в несъстоятелност. Сега е сключено важно споразумение за продажба на основните активи на Waterford – включително дестилерията и интелектуалната ѝ собственост – на американската компания Tennessee Distilling Group (TDG).

Очаква се сделката да бъде финализирана в следващите седмици, след като бъдат изпълнени всички регулаторни изисквания. Финансовите условия не са разкрити. Складовете с отлежало уиски ще се продават отделно.

TDG планира значителни инвестиции в дестилерията – да укрепи операциите, да разшири екипа в Waterford и да развие международните пазари. Американската компания носи „широки технически възможности и опит“ и има „значително глобално присъствие“. Целта е дългосрочна стабилност на дестилерията, създаване на нови работни места и разширяване на пазарите.

TDG, със седалище в Колумбия, Тенеси, произвежда бърбън, ръжено, царевично и малцово уиски за световни компании. Фирмата е известна с производството по поръчка на марки като Uncle Nearest Tennessee Whiskey и Heaven’s Door Spirits на Боб Дилън. TDG разполага с три кампуса, две дестилерии, бутилиращо съоръжение и складове за стотици хиляди бъчви.

Марко Рейние, бивш CEO на Bruichladdich, който работи с местни ферми за производството на single-farm-origin single malt уискита.

Сделката с TDG е ключова за бъдещето на Waterford и затвърждава позицията ѝ като важен играч в ирландския уиски сектор.