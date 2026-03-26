Трима пияни украинци пребиха 43-годишен бургазлия

Трима младежи с украинско гражданство са пребили 43-годишен мъж в центъра на Бургас. Той е бил нападнат и пребит в Бургас от чужденците, като един от тях е непълнолетен.

Сигналът е подаден в Първо районно управление- Бургас от пострадалия. След бързи действия полицията е установила и задържала извършителите, трима украински граждани на възраст 16, 19 и 20 години, които пребивават в България с временна закрила.

По първоначални данни младежите били видимо пияни. Те решили да се облекчат, когато мъжът им направил забележка. Тогава те се нахвърлили върху него и го пребили.

В резултат на нападението пострадалият е получил лека телесна повреда, съобщават от ОДМВР – Бургас. По случая се води разследване.