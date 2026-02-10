РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Дестилерията Four Roses ще бъде продадена на E&J Gallo Winery за 775 млн. долара

Японската компания Kirin Holdings, която купи Four Roses през 2002 г., заяви, че се надява сделката с американския производител E&J Gallo Winery да бъде финализирана до края на юни 2026 година.

Целта на Kirin е да насочи ресурсите си към бизнеси с по-голям потенциал за растеж, използвайки собствените си организационни възможности. Идеята за продажба на Four Roses била обсъждана още през октомври, а сега изглежда, че се реализира.

Според говорител на E&J Gallo, нищо няма да се промени в работата, производството или дистрибуцията на Four Roses. Сделката включва и допълнителен бонус от 50 милиона долара, ако дестилерията достигне определени цели, които не са публично оповестени.

В прессъобщение от Kirin заявиха, че от придобиването на Four Roses насам бизнесът е отбелязал силен растеж, главно на американския пазар, и е увеличил стойността на компанията. Kirin редовно преглежда баланса и портфолиото си и след внимателен анализ е решила да продаде бизнеса на Gallo.

През октомври „Файненшъл таймс“ съобщи, че Kirin иска да се оттегли от сектора на спиртните напитки, където компанията има затруднения, като се съсредоточи върху производството на бира.

Gallo, основно винопроизводител, разширява портфолиото си Spirit of Gallo. През 2024 г. компанията купи марката ром Ron del Barralito, а по-рано инвестира и в Condesa Gin и Horse Soldier Bourbon.

