Туристическият бранш иска 9% ДДС и държавна подкрепа заради растящите разходи

Представители на туристическия сектор се срещнаха със служебния премиер Андрей Гюров и министъра на туризма Ирена Георгиева, за да изложат проблемите в бранша и да предложат антикризисни мерки.

От сектора посочиха, че бизнесът е под силен натиск заради увеличените разходи – по-висока минимална заплата, значително поскъпване на електроенергията и очакван ръст на цените на суровините вследствие на кризата в Близкия изток. Председателят на Българската асоциация на заведенията Ричард Алибегов настоя за 9% ДДС за ресторантьорството до 9%, като подчерта, че България е единствената страна в еврозоната без подобна диференцирана ставка.

Той изтъкна и допълнителни проблеми като невъзможността за съкращаване на персонал, липсата на дигитализация в сектора и растящите наеми, които косвено увеличават натиска върху работодателите за по-високи заплати.

Атанас Димитров от Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация посочи, че туристическият сектор е засегнат както от международната обстановка, така и от вътрешни фактори като въвеждането на еврото. Браншът предлага стимули за входящия туризъм, включително чрез ваучери, и призовава към насърчаване на потреблението на български продукти.

Предложенията ще бъдат обобщени от Министерството на туризма и представени на правителството, като част от по-широк пакет от мерки, който може да изисква и намеса на парламента.

Премиерът Гюров заяви, че кабинетът ще комбинира предложенията на бизнеса със собствен анализ, за да изработи ефективни решения. Той изтъкна, че в условията на удължен бюджет най-работещи са целенасочените мерки към най-уязвимите сектори, като целта е да се подкрепи бизнесът без да се предизвика инфлация. Според него правителството се стреми да овладее кризата още преди тя да се прехвърли върху крайните потребители.