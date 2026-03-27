Banking Today 2026: Еврозоната носи повече ликвидност, технологии и достъп до капитал

Присъединяването на България към еврозоната се оформя като най-мащабната технологична трансформация в съвременната история на финансовия сектор у нас. Това стана ясно по време на конференцията Banking Today, организирана от Investor.bg, част от Investor Media Group. Конференцията се проведе на 24 март в София при засилен интерес от страна на банковата и финансовата общност.

Форумът беше открит с анализ на главния секретар на Асоциацията на банките в България Джеймс Йоловски, който подчерта, че успешният преход към еврото е резултат от дългогодишна подготовка и значителни инвестиции. „Един успешен преход се реализира с много добра подготовка. За нас тя започна още през 2021 г.“, посочи той. По думите му вложените до момента средства надхвърлят 200 млн. евро, но по-важна остава „инвестицията на хората“, като над 25 хил. служители в сектора са били пряко ангажирани с процеса.

Данните показват висока активност още в първите дни след въвеждането на еврото – регистрирани са 1,2 млн. тегления от банкомати за около 300 млн. евро и 6 млн. плащания на ПОС терминали.

Първият панел на конференцията беше посветен на ефектите от присъединяването към еврозоната върху банковия сектор. Според Дончо Донев, генерален мениджър „Пазари“ в Пощенска банка, основният позитив е „освобождаване на ликвидност“, което създава увереност, че системата е „допълнително капитализирана при евентуален шок“.

Цветанка Минчева, главен изпълнителен директор на УниКредит Булбанк, акцентира върху стратегическото значение на интеграцията, като подчерта, че банките „по изключителен начин включиха страната ни в един по-голям пазар“, но допълни, че „все още е рано да наблюдаваме големи промени“.

Подобна оценка даде и Теодор Маринов от ОББ, който отчете „добра динамика в разплащанията с карти“ след превалутирането, въпреки че първото тримесечие традиционно е по-слабо за банковия бизнес. Той предупреди, че геополитическата среда може да направи бизнеса по-предпазлив.

Изпълнителният директор на Банка ДСК Димитър Дилов също беше оптимист за ефекта от промените, като заяви, че те ще бъдат „в позитивна посока заради освободената ликвидност“. Той обърна внимание и на управлението на риска, подчертавайки, че „нашата работа е да симулираме представата си за бъдещето“, за да се оценят потенциалните ефекти върху банковите операции.

От своя страна Илиан Георгиев, главен изпълнителен директор на Българо-американската кредитна банка, коментира пред Bloomberg TV Bulgaria, че очакваното повишение на лихвите от Европейската централна банка ще се отрази „плавно чак в края на годината“ за потребителите, докато бизнесът може да усети ефекта по-рано.

Дигиталната трансформация и клиентското преживяване бяха сред акцентите във втория панел на конференцията.

Николай Стойков, основател на Axiomy, подчерта значението на данните за разработването на услуги, като отбеляза, че те трябва да се анализират предварително, за да се разбере поведението на клиентите. По думите му сигурността остава ключова, но „потребителите вярват там, където могат лесно да разберат какво се случва“.

Темата за финтех и крипто регулациите също беше част от панела. Драгослава Хинкова от Комисията за финансов надзор посочи, че секторът е подготвен за новите изисквания, но предупреди за случаи на нерегламентирана дейност и измамни схеми. Анна Тодорова допълни, че има „много заявления“ за навлизане в сектора, но „само малка част от тях преминават процеса на валидация“, като подчерта необходимостта от изграждане на „култура на съответствие“.

Експертите бяха категорични, че дигитализацията е критичен фактор за оцеляване. „Да избираме дали да се дигитализираме е все едно да избираме дали да останем на пазара, или не“, заяви Ване Арсов от „Изи Асет Мениджмънт“.

Любомир Овчаров от Adastra обърна внимание, че въпреки динамиката основните принципи остават непроменени, като ключова остава нуждата от „унифицирана платформа“, която да отговаря на строгите регулации.

Присъединяването на България към еврозоната има „изцяло положително“ влияние върху средата за бизнес финансиране – около това мнение се обединиха участниците в третия панел на Banking Today.

Според Христо Стоянов от Европейския инвестиционен фонд „еврозоната е просто още една гаранция, че България стои стабилно на инвестиционната карта“, особено за инвеститори с дългосрочен хоризонт. Николай Петров от Европейската инвестиционна банка допълни, че още с повишаването на кредитния рейтинг се е стигнало до „реално намаляване на усещането за риск“.

Участниците очертаха и логиката при търсене на финансиране – първо собствени средства, след това публични инструменти и рисков капитал, а при по-зрели проекти – банково финансиране.

Александър Георгиев от Фонд на фондовете подчерта, че България е сред лидерите в ЕС по използване на финансови инструменти, като „11% от средствата“ се насочват към тях – значително над нивата в региона.

Цялата дискусия ще се излъчи в ефира на Bloomberg TV Bulgaria.

