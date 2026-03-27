Rolls-Royce пуска на пазара колекция от 4 автомобила Cullinan, вдъхновени от яхтинга

Rolls-Royce обяви пускането на пазара на колекция от четири ексклузивни автомобила Cullinan, вдъхновени от естетиката на съвременния яхтинг. Всеки модел Rolls-Royce Cullinan Yachting е проектиран да се подравнява с една от четирите кардинални посоки на компаса – север, юг, изток и запад – и това се отразява в детайлите на интериора и екстериора.

И четирите автомобила са украсени с тикова дървесна облицовка, специално подготвяна за яхтинг в продължение на няколко години, включително емблематичното ръчно рисувано табло с вълнови мотиви. Разработването на облицовката на таблото изисква два месеца работа, включително избор на нюанси и техники на нанасяне, постигайки реалистичен ефект на движеща се вода. Освен това, задното табло е с инкрустиран мотив на компас, сглобен от над четиридесет парчета от различни видове дървесина.

Интериорът е с кожа в арктическо бяло и тъмносиньо с контрастни шевове и шарки,

напомнящи за сплитането на яхтени въжета. Всеки автомобил има уникална цветова схема, отразяваща посоката му – от хладния кристален цвят върху светлосиньо за северната посока до небесния сапфирено-метален, символизиращ Запада. 

Морската тема се допълва от 22-инчови полирани джанти и характерната червено-бяла ивица Twin Coachline.

Rolls-Royce поддържа дълбоки исторически и дизайнерски връзки с яхтинга,

датиращи от ерата на основателя на марката Чарлз Ролс, който е работил като инженер на семейната яхта Santa Maria като млад мъж.

