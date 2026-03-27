Питър Барон е вписан като изпълнителен директор и представляващ „Ти Би Ай Банк“

Питър Барон е вписан в Търговския регистър като член на Управителния съвет, изпълнителен директор и представляващ ТБ „Ти Би Ай банк“ ЕАД на 26 март, съобщиха от кредитната институция.

Питър Барон има богат опит в retail банкирането с фокус върху дигиталната трансформация и развитието на бизнеса. Преди да се присъедини към организацията през 2016 г., заема редица позиции като изпълнителен директор и член на управителните съвети във водещи финансови компании на различни европейски пазари, където прилага иновативни бизнес подходи и насърчава въвеждането на най-добрите практики в сферата. Също така е бизнес ангел на компании в областта на финтеха, технологиите и електронната търговия.

В Управителния съвет са още Валентин Гълъбов, Александър Димитров, Лукас Турса и Костин-Кристиан Минкович.

Промени има и в Надзорния съвет на банката. Новите членове Маркус Бодо Краусе и Чонгор Булчу Немет се присъединяват към Ариел Хасон.

Тези промени са вследствие на смяната на собствеността. На 13 март в Търговския регистър беше вписана промяна на едноличния собственик на капитала на „Ти Би Ай Банк“, след като „Баго“ (Люксембург) С.à.р.л. придоби 100% от акционерния капитал на банката.

На 13 февруари тази година Европейската централна банка издаде одобрение за придобиването от страна на фонда за дялови инвестиции „Адвент Интернешънъл“ (чрез дъщерната си компания „Баго“ (Люксембург) С.а.р.л. на мажоритарен дял на „Ти Би Ай Банк“ ЕАД от 4finance Holding S.A. Сделката бе финализирана на 2 март 2026 година.