БНБ очаква по-висока инфлация заради поскъпването на енергията

Военният конфликт в Близкия изток увеличава несигурността около цените на енергийните суровини и създава риск от по-висока инфлация както в еврозоната, така и в България, посочват от Българската народна банка.

Най-силен ефект се очаква в краткосрочен план чрез поскъпване на енергията. В отговор БНБ участва в определянето на паричната политика на Европейската централна банка и анализира въздействието върху инфлацията в страната. На последното заседание на ЕЦБ основните лихвени проценти са оставени без промяна, като остава целта инфлацията да се задържи около 2% в средносрочен план.

Според базовия сценарий на БНБ инфлацията в България ще достигне 3.7% през 2026 година, след което постепенно ще се понижи до 3.2% през 2027 и 2028 година. В същото време са разработени и неблагоприятни сценарии, при които инфлацията може да бъде значително по-висока, особено при по-силен и продължителен ценови шок от енергията.

От Централната банка подчертават, че тези прогнози са условни и целят да покажат как външни фактори, като геополитически конфликти, могат да се пренесат върху цените и икономическата активност в България.