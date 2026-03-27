Новият Mercedes-Maybach VLS ще бъде изключително луксозен ван за бизнес клиенти

Новият Mercedes-Maybach VLS ще бъде ултралуксозна версия на планирания от германският автомобилен производител Mercedes-Benz VLE. Всъщност това няма да е обикновен ван, а „гранд лимузина“, специално създадена за пътници отзад – бизнес клиенти с шофьори и луксозни транспортни услуги. Целта е да се предложи изключителен комфорт, почти като личен салон на колела.

В момента Mercedes не е разкрила много подробности или снимки, освен тийзър с логото на Maybach. Известно е, че автомобилът ще има множество екрани и „ново ниво на дигитална изтънченост“. Интериорът ще използва премиум материали и дизайнерски детайли, които могат да се конкурират с тези на Rolls-Royce. Идеята е да се създаде своеобразен „балон“ за пътниците отзад – изключително комфортно и спокойно пространство.

Техническите характеристики все още не са официално обявени, но се очаква VLS да използва електромотора на VLE с мощност 409 конски сили и пробег над 400 мили (около 640 км). Благодарение на 800-волтова технология, зареждането ще е бързо и ефективно – стотици километри пробег за по-малко от 15 минути при подходящи условия. Като електромобил, VLS е идеален за кратки пътувания в тишина и комфорт, а не за състезателни трасета или дълги пътувания.

Цена за Maybach VLS все още не е обявена, нито кога ще е наличен за клиентите. Доставките на VLE започват през 2027 г., така че VLS вероятно ще се появи около същото време. Очаква се цената да е шестцифрена, а вероятно и значително по-висока, което ще привлече най-луксозните транспортни услуги по света.

Още от категорията..

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

