Българският футболен съюз и „Музикаутор“ подписаха дългосрочен договор за музиката на спортните събития

Музикаутор

Българският футболен съюз и „Музикаутор“ обявиха, че продължават партньорството си, като подписаха дългосрочен договор за уреждане на авторските права за музиката, използвана по време на спортните събития и футболните срещи от първенствата и турнирите.

Андрей Петров, изпълнителен директор на Българския футболен съюз, коментира, че футболът трябва да възпитава в ценности и че тяхната цел е да бъде не само спорт, но и инструмент за образование и позитивна социална промяна.

Уважението към труда, както на играчите, така и на създателите на съдържание, е в основата на тази мисия“, добави Петров.

Иван Димитров, изпълнителният директор на „Музикаутор„, поясни, че музиката и спортът споделят обща мисия и тя е да обединяват хората и да създават
емоция. Той подчерта, че с уважението към авторите – създателите на музиката – се прави инвестиция в културата и в по-добрата среда на стадионите.

