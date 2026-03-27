Даниел Крейг е лице на рекламна кампания на китайски суперавтомобил на BYD

Британският актьор Даниел Крейг, известен с ролята си на Джеймс Бонд, стана лице на рекламна кампания на китайския автомобилен производител Denza, част от групата BYD. Официални изображения го показват да позира до изпълнителния вицепрезидент на BYD Стела Ли и яркооранжев спортен автомобил Denza Z, който се готви за дебют.

Denza Z ще бъде представен това лято на Фестивала на скоростта в Гудууд. Този модел ще стане флагман в гамата спортни автомобили на марката. Очаква се суперколата да разполага с изцяло електрически задвижващ агрегат със 100 kWh батерия и три електрически двигателя, произвеждащи комбинирана мощност от близо 1000 конски сили.

Очаква се моделът също така да разполага с активна адаптивна система за окачване с амортисьори, пълни с магнитореологична течност и други модерни технологии.

Участието на Крейг в рекламната кампания на Denza ще помогне за разширяване на присъствието на компанията в Европа, Латинска Америка, Близкия изток и Африка, смятат от BYD.