С години е функционирала схемата с нелегалните кланици

Министърът на земеделието и храните Иван Христанов заяви в ефира на обществената телевизия, че проблемът с незаконните кланици не е изолиран, а засяга цялата страна. По думите му в България действа мрежа за нелегален внос на животни, а схемата с незаконните кланици е функционирала с години.

„На терен се работи здраво. Този служебен кабинет няма да бъде отпускарски„, подчерта служебният земеделски министър като отбеляза още, че Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) показва, че при добро управление може да бъде ефективна.

Христанов коментира, че са открити стотици тонове некачествена храна в складове, като предстои да се установи закъде е била предназначена. Той призова потребителите да обръщат внимание на етикетите, особено ако има съмнения за двойно етикетиране.

„Това, че има мрежа беше и причината БАБХ да сигнализира както прокуратурата, така и ГДБОП. Има още складове във Варненско, в Плевеско, в района на Димитровград. Количествата, които откриваме, които трябва да бъдат унищожени, които са със сменени етикети, с неустановен произход, са буквално стотици тонове. Това е много смущаващо. Такъв склад, не може да се появи за ден-два, за месец, това е нещо, което е оперирало от много време“, заяви Христанов.

Установени са подобни обекти още в Бургаско, Варненско и около Ловеч, като там проверките тепърва предстоят.

Според земеделския министър подобна схема може да съществува само, ако няма контрол и институциите не реагират. От разговори с представители на териториалните дирекции на БАБХ е станало ясно, че многократно са изпращани сигнали и доклади до ръководството, но те са оставали без последващи действия. Именно тази липса на реакция той посочва като основния проблем, с който в момента се опитват да се справят.

Христанов дори разказа, че храни с изтекъл срок на годност са се връщали от магазини в складове, където били преетикетирани и след това отново пласирани в други търговски вериги.