РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Делото за фатално блъснатия на „Шишман“ и „Гурко“ Филип Арсов започва отначало

Делото за смъртта на 15-годишния Филип Арсов, който на 2 септември 2023 г. беше блъснат фатално на пешеходна пътека на кръстовището на улиците „Шишман“ и „Гурко“, започва отначало, съобщи БНР.

Причината – близките на Филип поискаха съдията по делото Снежина Колева да си направи отвод и сега трябва да бъде избран нов съдия – докладчик, а това означава, че всичко ще трябва да започне отначало – ново разпоредително заседание и повторни разпити на свидетели и вещи лица.

На днешното заседание бе обсъдена видеоекспертизата – от нея стана ясно, че мястото, където е станал инцидентът, е било осветено. Филип почти е бил стигнал до отсрещния тротоар, а подсъдимият Петър Тодоров, който го е забелязал едва на около 30 метра преди да го удари – е ускорил, вместо да намали.

Според експертите Тодоров е натиснал спирачката една секунда и малко преди фаталния удар. Според вещите лица – при скорост от 85 км в час – случилото се е било непредотвратимо.

Обсъждането на видеоекспертизата отне близо три часа, при което се размениха и няколко реплики на висок тон – между защитата на Петър Тодоров – адв. Капка Гергинова, бащата на Филип – Красимир Арсов – и процесуалния представител на семейството – Нацко Дойчев. Съдия Снежина Колева се опита да успокои напрежението, като предупреди, че ще налага глоби.

Защо близките на Филип Арсов поискаха отвод на съдия Снежина Колева

В края на днешното заседание Красимир Арсов поиска от съда да бъде изискана полицейска справка за криминалистични регистрации на подсъдимия, както и справки за висящи дела от Националната агенция за приходите и Националния осигурителен институт:

Съдия Снежина Колева отказа с аргумента, че тази информация не е свързана с изясняване на фактите при разследване на пътно-транспортно произшествие „по непредпазливост„.

Именно думите „по непредпазливост“ взривиха обстановката, тъй като обвинението на Петър Тодоров е за причинена смърт при евентуален умисъл, тъй като той, освен с висока скорост, е карал и пиян. Поради тази причина адвокатът на семейството на Филип Арсов – Нацко Дойчев обвини съда, че е предубеден и заради това поиска отвода на съдия Снежина Колева.

Бащата на Филип – Красимир Арсов – призна, че е бил сигурен, че съдебният състав е бил предубеден. „Ние нямаме бърза работа, като ни го няма детето„, добави още Красимир Арсов.

Адвокатът на Петър Тодоров – Капка Гергинова – също подкрепи отвода на съдията. По думите й с него съдът само е показал, че наистина иска да осигури безпристрастно произнасяне.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Очаквате ли компроматна "война" по време на предизборната кампания?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.