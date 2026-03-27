Делото за фатално блъснатия на „Шишман“ и „Гурко“ Филип Арсов започва отначало

Делото за смъртта на 15-годишния Филип Арсов, който на 2 септември 2023 г. беше блъснат фатално на пешеходна пътека на кръстовището на улиците „Шишман“ и „Гурко“, започва отначало, съобщи БНР.

Причината – близките на Филип поискаха съдията по делото Снежина Колева да си направи отвод и сега трябва да бъде избран нов съдия – докладчик, а това означава, че всичко ще трябва да започне отначало – ново разпоредително заседание и повторни разпити на свидетели и вещи лица.

На днешното заседание бе обсъдена видеоекспертизата – от нея стана ясно, че мястото, където е станал инцидентът, е било осветено. Филип почти е бил стигнал до отсрещния тротоар, а подсъдимият Петър Тодоров, който го е забелязал едва на около 30 метра преди да го удари – е ускорил, вместо да намали.

Според експертите Тодоров е натиснал спирачката една секунда и малко преди фаталния удар. Според вещите лица – при скорост от 85 км в час – случилото се е било непредотвратимо.

Обсъждането на видеоекспертизата отне близо три часа, при което се размениха и няколко реплики на висок тон – между защитата на Петър Тодоров – адв. Капка Гергинова, бащата на Филип – Красимир Арсов – и процесуалния представител на семейството – Нацко Дойчев. Съдия Снежина Колева се опита да успокои напрежението, като предупреди, че ще налага глоби.

Защо близките на Филип Арсов поискаха отвод на съдия Снежина Колева

В края на днешното заседание Красимир Арсов поиска от съда да бъде изискана полицейска справка за криминалистични регистрации на подсъдимия, както и справки за висящи дела от Националната агенция за приходите и Националния осигурителен институт:

Съдия Снежина Колева отказа с аргумента, че тази информация не е свързана с изясняване на фактите при разследване на пътно-транспортно произшествие „по непредпазливост„.

Именно думите „по непредпазливост“ взривиха обстановката, тъй като обвинението на Петър Тодоров е за причинена смърт при евентуален умисъл, тъй като той, освен с висока скорост, е карал и пиян. Поради тази причина адвокатът на семейството на Филип Арсов – Нацко Дойчев обвини съда, че е предубеден и заради това поиска отвода на съдия Снежина Колева.

Бащата на Филип – Красимир Арсов – призна, че е бил сигурен, че съдебният състав е бил предубеден. „Ние нямаме бърза работа, като ни го няма детето„, добави още Красимир Арсов.

Адвокатът на Петър Тодоров – Капка Гергинова – също подкрепи отвода на съдията. По думите й с него съдът само е показал, че наистина иска да осигури безпристрастно произнасяне.