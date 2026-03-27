Изтеглени са вече 91% от левовете, които са били в обращение в началото на 2025 г.

Към 27 март процесът по изтегляне на банкноти и монети в левове и по пускане в обращение на евробанкноти и евромонети се осъществява в съответствие с действащата нормативна рамка и утвърдените оперативни планове, съобщават от Българската народна банка.

Към момента извън касите на БНБ остават 2.9 млрд. лева в банкноти и монети, което представлява изтеглени 91% от левовете, които са били в обращение в началото на 2025 година. „В резултат на добрата организация и координация между ангажираните в процеса страни процентът на изтегляне от 90% е достигнат значително по-рано от предварителните очаквания за края на юни 2026 г.“, отбелязват от централната банка.

Евробанкнотите и евромонетите в обращение (нетна емисия*) към 27 март са на обща стойност над 7.8 млрд. евро,

осигуряващи нормалното функциониране на платежната система и обслужването на икономиката и населението.

От 1 февруари 2026 г. еврото е единствено законно платежно средство в България.

*разлика между изтеглените от и внесените в БНБ евробанкноти и евромонети