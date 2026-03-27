Какво включва пакетът от мерки за преодоляване на последствията от кризата в Близкия изток

Министър-председателят Андрей Гюров, заедно с трима министри – на икономиката – Ирина Щонова, на енергетиката – Трайчо Трайков и на финансите – Георги Клисурски – представиха пакет от мерки за преодоляване на последствията от кризата в Близкия изток. Те са остойностени на 100 млн. евро. Министърът на финансите Георги Клисурски подчерта, че целта на мерките е да бъдат защитени най-уязвимите граждани и да бъде пресечена инфлацията още в нейния зародиш.

За нас беше важно мерките да са таргетирани, подчерта министър Ирина Щонова и на първо място обяви, че ще бъде подпомогнат транспортният сектор, който формира голяма част от себестойността на продуктите, които гражданите купуват.

Освен отлагането на поскъпването на тол таксите от април за юни, кабинетът се е вслушал в желанието на транспортния сектор да се повиши държавната помощ, която в момента е 25 млн. евро на година и се очаква тя да стане до 50 млн. евро, за което е изпратено искане до Европейската комисия.

Друго изискване е във връзка с ликвидността – по-конкретно правителството заедно с Българската агенция за експортно застраховане ще подготвят механизъм за разсрочване на лизинговите вноски на транспортните фирми.

Освен това ще има и предложение за застраховки на кредити при облекчени условия за оборотни средства за малки и средни предприятия не само в сферата на транспорта, но и за сектор „Храни и земеделие“.

Не на последно място ще бъде отпусната и допълнителна субсидия за междуградския транспорт до отдалечените райони.

„Ще изтеглим по-рано плащанията към производителите в сектор земеделие, за да

проведат спокойно сеитбата„, обяви министър Щонова.

Освен това земеделските производители ще бъдат подпомогнати и чрез намаляване на акциза за горивата. Ще отпадне акцизът върху газьола, използван от земеделските производители. Предстои Министерството на земеделието да разпространи и дълъг списък от мерки с цел облекчаване на земеделските стопани.

Министър Трайчо Трайков припомни, че в момента има действаща схема за компенсиране на разходите за електрическа енергия на нива, които са определени на около 120 евро. Сега обаче те са предприели стъпки да направят тази компенсация много по-оперативна. В момента подпомагането е изчислено на база осреднени стойности за 6 месеца, а сега идеята е то да се изчислява всеки месец, така че ако през предходния цената на свободния пазар претеглено надхвърли 122 евро, всички компании ще имат достъп до това финансиране, обясни министър Трайков.

„България е първата страна в ЕС, която до две, три седмици, ще започне прилагането на схема за подпомагане на енергийно интензивните индустрии„, обяви още министър Трайков. Това означава, че тези компании ще могат да получават подпомагане в размер на до 50% от използваната от тях електроенергия при цени от над 63 евро на мегаватчас.

Мярката ще действа ретроактивно – от 1 юли 2025 г., с цел предприятия като хлебопроизводители, фризьорски салони, до болници и училища, ще разполагат със значителен комфорт, за да продължат да предлагат стоките и услугите си на цени, които не стимулират инфлацията, обясни министър Трайков.

Премиерът Андрей Гюров добави, че при увеличение на цената на ток ще има натрупване във Фонда за сигурност на електроенергийната система и оттам ще бъдат изплатени сумите, които са предвидени по механизма за компенсиране на енергията на небитовите потребители.

Трайчо Трайков уточни, че това, което сега правителството прави с мерките, е превантивно. Анализите в министерството му показват, че през 2026 г. са сравнително малки шансовете да се направят големи разходи по финансирането на описаната от премиера Гюров схема.

Що се отнася до енергийно интензивните индустрии, Трайков отбеляза, че те ще могат да бъдат подпомогнати, тъй като от 1 юли 2025 г. до 30 юни 2026 г. има налични 125 млн. евро във Фонда за сигурност на електроенергийната система.