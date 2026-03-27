До 4 май е срокът за подаване на офертите за проектирането на Националната детска болница

До 4 май е срокът, в който могат да се подават оферти за проектирането и авторския надзор на изграждането на Националната детска болница. Това става ясно от публикуваната днес обществена поръчка. Прогнозната стойност е 5 040 817.93 евро без ДДС. Очаква се и избраният изпълнител на проектирането и авторския надзор да бъде готов най-рано след 7 месеца.

Поръчката за проектиране на детската болница включва изготвяне на идеен, технически и работен проект.

Този, който ги разработва, трябва да има предвид, че Детската болница следва да бъде не по-висока от 20 метра.

Предвидено е тя да има 456 легла, разпределени в 26 клиники, както и персонал от над 1400 души, които да се грижат за малките пациенти.ще има 26 клиники и отделения, 20 операционни зали, амбулаторно-диагностичен блок с 38 консултативни кабинета, 26 процедурни зали и 7 зали за инвазивни процедури, дневна болница, отделения по образна диагностика и нуклеарна медицина, лабораторен комплекс, както и административно-стопански блок, вертолетна площадка, паркинг, технически и обслужващи помещения, като семейни стаи, собствени кухня и пералня.

От Здравната инвестиционна компания, възложители на поръчката, отбелязват, че се цели създаване на водеща педиатрична структура с модерна инфраструктура, отлична организация на грижа и високи стандарти за лечение и подкрепа на деца и техните семейства.

Припомняме, че прогнозният срок, в който болницата трябва да бъде построена и да заработи, е 3 години от откриването на строителната площадка.

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

