Доверието на населението в МВР се повишава, обяви министър Дечев в Благоевград

Министърът на вътрешните работи Емил Дечев обяви в Благоевград, че се забелязва ясна тенденция за повишаване на доверието на населението в МВР. Той се позова на статистически данни за получените сигнали, за образуваните досъдебни производства и за задържаните за нарушение на изборния процес 23 дни преди вота на 19 април и за същия период преди парламентарните избори през 2024 година, съобщи БТА.

Главен комисар Георги Кандев отбеляза, че 23 дни преди парламентарните избори на 19 април, получените сигнали за нарушения на изборния процес на територията на дирекцията на МВР в област Благоевград са 20 броя. През октомври 2024 г., 23 дни преди изборите, е имало само един сигнал.

Към настоящия период има образувани четири досъдебни производства по линия на престъпления против изборните права, за същия период на предходните парламентарни избори техният брой е бил нула.

По отношение на задържаните, към момента те са четирима, а 23 дни преди предходните избори техният брой отново е бил нула.

До момента има издадени 176 предупредителни протокола, за същия период преди изборите през 2024 г. те са били 120 броя.

Представителите на МВР, включително старши комисар Илия Тупаров, който е директор на Областната дирекция на МВР в Благоевград, отчетоха, че при днешната спецоперация, осъществена в област Благоевград, са задържани 38 души.

Главен комисар Георги Кандев добави, че тя не е била насочена само към заподозрени в престъпления против политическите права на гражданите, а за целия аспект от Наказателния кодекс.