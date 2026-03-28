Цените на енергийните продукти се покачват заради риска за доставките от Близкия изток

Тази седмица се наблюдаваше бичи пазар по отношение на енергийните продукти, като цените на Brent, WTI и кошницата от ОПЕК се покачват рязко на фона на опасенията заради риска за доставките от Близкия изток. Котировките при пшеницата и царевицата са подкрепени от търсенето на етанол, свързано с енергийните продукти, и по-строгите перспективи за доставките. Това отбелязват от „Софийска стокова борса„.

Фючърсите на суровия петрол Brent се търгуваха около 100 – 110 долара за барел, а фючърсите на суровия петрол WTI около 88 – 95 долара за барел. Референтната кошница на страните от ОПЕК продължава да държи изключително високи цени около 120 – 145 долара за барел.

Фючърсите на хлебната пшеница с доставка в следващ месец на CME се търгуваха в диапазона 215 – 223 долара за тон, а тези на Euronext 234 – 236 долара за тон.

Фючърсите на царевицата с доставка в следващ месец на CME се търгуваха в диапазона 180 – 184 долара за тон, а тези на Euronext 240 – 242 долара за тон.

Сделки за суровата и бялата захар на борсата ICE в Ню Йорк и Лондон се сключваха на цени 448 – 460 долара за тон в Европа и 342 – 350 долара тон в САЩ.

Тази седмица на LME медта и никелът леко поевтиняха,

докато алуминият и цинкът показват устойчивост. Стойностите продължават да се понижават при няколко метала, подкрепяйки тенденцията за стегнат пазар, въпреки известното реализиране на печалби и намаляването на макрорисковете. Цената на калая твърдо остана под 46 000 долара за тон, което е добра новина за индустрията за производство на чипове и други компоненти.

Търговията на „Софийска стокова борса“ в подкръг „Зърно“ се раздвижи.

Тази седмица сделки за хлебна пшеница се осъществиха на 296 евро за тон (578,93 лева за тон) и на 300 евро за тон (586,75 лева за тон). Остава предлагането на хлебна пшеница на 570 евро за тон (1114,82 лева за тон).

В подкръг „Хранителни стоки” цените на основните стоки са стабилни при непроменено ниво на началните цени. Продължава предлагането на консервирани храни.

В подкръг „Индустриални стоки” сделки имаше за енергоносители: газ пропан бутан на 566,67 евро за хиляда литра (1108,31 лева за хиляда литра) и газьол за ПКЦ на 1247,56 евро за хиляда литра (2440,02 лева за хиляда литра). В групата на химическите продукти се изкупиха разнообразни масла. Продадоха се антифриз, течност за чистачки и добавка Адблу. Имаше сделки и за смазки.