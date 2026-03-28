Цените на енергийните продукти се покачват заради риска за доставките от Близкия изток

Сирия привлича енергийни гиганти за проучване на "трилиони“ кубически метра газ, Държавите от еврозоната ще обсъдят мерки срещу нарастващите цени на енергията

Тази седмица се наблюдаваше бичи пазар по отношение на енергийните продукти, като цените на Brent, WTI и кошницата от ОПЕК се покачват рязко на фона на опасенията заради риска за доставките от Близкия изток. Котировките при пшеницата и царевицата са подкрепени от търсенето на етанол, свързано с енергийните продукти, и по-строгите перспективи за доставките. Това отбелязват от „Софийска стокова борса„.

Фючърсите на суровия петрол Brent се търгуваха около 100 – 110 долара за барел, а фючърсите на суровия петрол WTI  около 88 – 95 долара за барел. Референтната кошница на страните от ОПЕК продължава да държи изключително високи цени около 120 – 145 долара за барел.

Фючърсите на хлебната пшеница с доставка в следващ месец на CME се търгуваха в диапазона 215 – 223 долара за тон, а тези на Euronext 234 – 236 долара за тон. 

царевица котировки

Фючърсите на царевицата с доставка в следващ месец на CME се търгуваха в диапазона 180 – 184 долара за тон, а тези на Euronext 240 – 242 долара за тон. 

Сделки за суровата и бялата захар на борсата ICE в Ню Йорк и Лондон се сключваха на цени 448 – 460 долара за тон в Европа и 342 – 350 долара тон в САЩ.

Тази седмица на LME медта и никелът леко поевтиняха,

докато алуминият и цинкът показват устойчивост. Стойностите продължават да се понижават при няколко метала, подкрепяйки тенденцията за стегнат пазар, въпреки известното реализиране на печалби и намаляването на макрорисковете. Цената на калая твърдо остана под 46 000 долара за тон, което е добра новина за индустрията за производство на чипове и други компоненти.

Търговията на „Софийска стокова борса“ в подкръг „Зърно“ се раздвижи

Реколтата от зърно и тази година ще е достатъчна за вътрешното потребление

Тази седмица сделки за хлебна пшеница се осъществиха на 296 евро за тон (578,93 лева за тон) и на 300 евро за тон (586,75 лева за тон). Остава предлагането на хлебна пшеница на 570 евро за тон (1114,82 лева за тон).

В подкръг „Хранителни стоки” цените на основните стоки са стабилни при непроменено ниво на началните цени. Продължава предлагането на консервирани храни.

В подкръг „Индустриални стоки” сделки имаше за енергоносители: газ пропан бутан на 566,67 евро за хиляда литра (1108,31 лева за хиляда литра) и газьол за ПКЦ на 1247,56 евро за хиляда литра (2440,02 лева за хиляда литра). В групата на химическите продукти се изкупиха разнообразни масла. Продадоха се антифриз, течност за чистачки и добавка Адблу. Имаше сделки и за смазки.  

Още от категорията..

