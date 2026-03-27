Хасан Адемов: Няма сфера в България, която да не се използва за предизборни цели

Министерството на труда и социалната политика е подало до Прокуратурата сигнали за опити социалната система да бъде използвана за изборни цели. Това обяви министър Хасан Адемов при посещение в град Самуил.

Той добави, че ведомството за първи път предприема действия, за да предотврати практики, при които социални помощи се обвързват с начина на гласуване.

„Няма сфера в България, в която да не се използва за предизборни цели. Това го казвам съвсем отговорно. Използва се дори хляба ти – той зависи от начина, по който гласуваш. През XXI век това е абсурдно и нашата идея е да прекъснем по някакъв начин тези явления„, призна Адемов, цитиран от кореспондент на БНР.

Министърът обясни, че най-уязвими са хората, които разчитат на социална подкрепа. Като рискови той определи дейности като предоставянето на топъл обяд, социалните помощи и личната асистентска грижа, където според него съществува възможност за субективни решения.

„Това, което правим, не е атака срещу местната власт, не е атака срещу социалните работници. Това е атака срещу грозните явления, заради които всъщност хората не гласуват”, отбеляза Адемов.

Проверяват се и всички сигнали за опити за злоупотреби с хранителните пакети за най-уязвимите, финансирани със средства на Европейски социален фонд плюс.

„Ние се опитваме да проверим абсолютно всички. Защото опитът да се злоупотреби с тази европейска солидарност и да се прехвърли като заслуга на политически партии или определени местни авторитети – да ги наречем така, са налице”, обясни министърът.

Той припомни, че в Министерството на труда и социалната политика има открита телефонна линия, на която може да се подават сигнали, както и специална форма на неговия сайт. Това може да се случва и чрез електронна поща или на място.

По време на посещението си в община Самуил министър Адемов коментира, че тя е малка, но въпреки това през последните 10 и повече години тя се е утвърдила като своеобразна столица на социалните услуги, тъй като в нея вече има 15 такива дейности. Адемов беше категоричен, че държавата трябва да подкрепя такива общини.

С 500 заявления на час върви кампанията с компенсацията от по 20 евро

По отношение на програмата с компенсации от по 20 евро заради повишените цени на горивата, министър Адемов отчете, че до средата на петъчния ден има подадени над 12 800 заявления.

Средно на час се подават по около 500 заявления. Агенцията за социално подпомагане, където постъпват заявленията, отчита и пикови часове с над 1000 заявления на час, призна министър Адемов.