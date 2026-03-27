Денят по диагонал – 27 март 2026 г.

Ако някой все още се чуди дали българската политика може да ни изненада, значи отдавна не е гледал предизборно студио, нито е чувал речи на кандидат-депутати. В последните дни българският политически живот успя да съчетае религиозна символика, конспирации с международен размах, икономически обещания с аромат на газ и класическо предизборно надвикване.

Пеевски искаше да даде 1 млрд. долара от държавния бюджет за частния „Съвет за мир“ на Тръмп. Той се интересува от политическата власт единствено с цел да излезе от „Магнитски“. И точно Радев би могъл да му е полезен за тази цел, защото е най-конвертируем в диалога си с Тръмп. В „ПеБоРа“ само Радев говори добър английски и има добри лични отношения с Тръмп. Това заяви във видео интервю за СТУДИО БАНКЕРЪ макроикономистът и финансист Евгений Кънев, консултант по бизнес сделки.

Съдът на Европейския съюз е отхвърлил искането на „Възраждане“ за временно спиране на въвеждането на еврото в България, съобщи общественото радио. Това става ясно от решенията на председателя на Общия съд по две подадени жалби. И в двата случая се настоява за временно преустановяване на действието на решението и регламента на държавите членки за приемане на еврото у нас от 1 януари 2026 година. Подобна временна мярка се допуска изключително рядко, уточняват от съда.

Министърът на земеделието и храните Иван Христанов заяви в ефира на обществената телевизия, че проблемът с незаконните кланици не е изолиран, а засяга цялата страна. По думите му в България действа мрежа за нелегален внос на животни, а схемата с незаконните кланици е функционирала с години. Служебният земеделски министър отбеляза, че Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) показва, че при добро управление може да бъде ефективна.

Доналд Тръмп удължи отново, този път до 6 април, крайния срок, след който американците ще започнат да бомбардират енергийната инфраструктура на Иран. Посланието на американския президент, направено в публикация в социалните мрежи, дойде, след като индексите на Уолстрийт затвориха на най-ниските си равнища за последните шест месеца на 26 март, а пазарите на облигации в еврозоната претърпяха най-големия си еднодневен спад от година насам.

Интересно как цялата пропагандна машина се пренастрои в подкрепа на Радев – явно има план. Не само средните ешелони, а и шефовете на ГЕРБ и „Прогресивна България“ не се карат. Борисов отдавна вече заяви, че има доверие в Радев. Макар че Радев му смъкна 8 процента с едно щракване на пръсти. А всички заедно скачат срещу ПП-ДБ с безумни измислици. Това заяви във видео интервю за СТУДИО БАНКЕРЪ бившият премиер акад. Николай Денков, водач на листите на ПП-ДБ на МИР 1 в Благоевград и МИР 23 в София.

Германският външен министър Йохан Вадефул съобщи, че се подготвя директна среща между САЩ и Иран с цел намиране на решение на конфликта. По думите му разговорите може да се проведат скоро в Пакистан, като досега е имало само непреки контакти, предаде ДПА. В същото време напрежението в региона остава високо.