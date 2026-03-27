Денят по диагонал – 27 март 2026 г.

Предизборни закачки: Бой по Сатаната и всички в Северозапада да станат олигарси!
Ако някой все още се чуди дали българската политика може да ни изненада, значи отдавна не е гледал предизборно студио, нито е чувал речи на кандидат-депутати. В последните дни българският политически живот успя да съчетае религиозна символика, конспирации с международен размах, икономически обещания с аромат на газ и класическо предизборно надвикване.
Евгений Кънев: Триъгълникът „ПеБоРа“ от равностранен стана равнобедрен (част 2)
Пеевски искаше да даде 1 млрд. долара от държавния бюджет за частния „Съвет за мир“ на Тръмп. Той се интересува от политическата власт единствено с цел да излезе от „Магнитски“. И точно Радев би могъл да му е полезен за тази цел, защото е най-конвертируем в диалога си с Тръмп. В „ПеБоРа“ само Радев говори добър английски и има добри лични отношения с Тръмп. Това заяви във видео интервю за СТУДИО БАНКЕРЪ макроикономистът и финансист Евгений Кънев, консултант по бизнес сделки.
Съдът на Европейския съюз отхвърли иска на „Възраждане“ за връщане на лева
Съдът на Европейския съюз е отхвърлил искането на „Възраждане“ за временно спиране на въвеждането на еврото в България, съобщи общественото радио. Това става ясно от решенията на председателя на Общия съд по две подадени жалби. И в двата случая се настоява за временно преустановяване на действието на решението и регламента на държавите членки за приемане на еврото у нас от 1 януари 2026 година. Подобна временна мярка се допуска изключително рядко, уточняват от съда.
С години е функционирала схемата с нелегалните кланици
Министърът на земеделието и храните Иван Христанов заяви в ефира на обществената телевизия, че проблемът с незаконните кланици не е изолиран, а засяга цялата страна. По думите му в България действа мрежа за нелегален внос на животни, а схемата с незаконните кланици е функционирала с години. Служебният земеделски министър отбеляза, че Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) показва, че при добро управление може да бъде ефективна.
Пазарите не вярват на Тръмп за Иран, „Брент“ се върна над 100 долара за барел
Доналд Тръмп удължи отново, този път до 6 април, крайния срок, след който американците ще започнат да бомбардират енергийната инфраструктура на Иран. Посланието на американския президент, направено в публикация в социалните мрежи, дойде, след като индексите на Уолстрийт затвориха на най-ниските си равнища за последните шест месеца на 26 март, а пазарите на облигации в еврозоната претърпяха най-големия си еднодневен спад от година насам.
Николай Денков: Радев грабна на ГЕРБ 8% от воле, а Борисов му имал доверие, странно (част 6)
Интересно как цялата пропагандна машина се пренастрои в подкрепа на Радев – явно има план. Не само средните ешелони, а и шефовете на ГЕРБ и „Прогресивна България“ не се карат. Борисов отдавна вече заяви, че има доверие в Радев. Макар че Радев му смъкна 8 процента с едно щракване на пръсти. А всички заедно скачат срещу ПП-ДБ с безумни измислици. Това заяви във видео интервю за СТУДИО БАНКЕРЪ бившият премиер акад. Николай Денков, водач на листите на ПП-ДБ на МИР 1 в Благоевград и МИР 23 в София.
Подготвя се директна среща между САЩ и Иран
Германският външен министър Йохан Вадефул съобщи, че се подготвя директна среща между САЩ и Иран с цел намиране на решение на конфликта. По думите му разговорите може да се проведат скоро в Пакистан, като досега е имало само непреки контакти, предаде ДПА. В същото време напрежението в региона остава високо.