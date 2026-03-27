Подписът на Тръмп ще е върху доларовите банкноти

Тръмп смята, че операцията срещу Иран ще продължи четири седмици

За първи път в историята на САЩ върху доларовите банкноти ще бъде поставен подписът на действащ президент – този на Доналд Тръмп. Инициативата е свързана с отбелязването на 250-годишнината на страната, предаде БНР.

Досега, от началото на отпечатването на долари през 1861 година, върху банкнотите традиционно присъстват подписите на министъра на финансите и ковчежника, но не и на президента. Финансовият министър Скот Бесънт аргументира решението с ролята на Тръмп в икономическото развитие на страната, като подчерта, че подобен жест е заслужен.

Паралелно с това е одобрен и дизайнът на възпоменателна 24-каратова монета с образа на Тръмп, посветена на годишнината, която все още очаква окончателно одобрение.

С тези инициативи президентът се стреми да остави по-трайна следа в историята, включително чрез присъствие върху американската валута.

