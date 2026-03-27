Американски съд отмени решението на Белия дом да включи Anthropic в черния списък

Американски съд застана на страната на Anthropic, американската компания, известна с разработването на чатбота Claude, и спря решенията на Белия дом, които я блокираха да сключва договори с федерални правителствени агенции.

„Тези широкообхватни решения на президента и Министерството на отбраната на САЩ изглеждат несвързани с интересите на националната сигурност, както твърди правителството. Ако оплакванията са просто за поддържане на контрол върху веригата на командване, тогава Министерството на отбраната би могло просто да спре да използва Claude. Вместо това, тези стъпки изглежда са специално предназначени да накажат Anthropic. Никой закон не може да оправдае оруелската идея, че американска компания може да бъде обявена за потенциален враг и заплаха за Съединените щати, защото изразява несъгласие с позицията на правителството“, пише федералният съдия Рита Лин в решението си.

Тя също така отбеляза, че

Белият дом не е дал възможност на Anthropic да отговори на предявените ѝ обвинения,

което само по себе си е нарушило правата на компанията. Министерството на отбраната е пренебрегнало и други процедурни изисквания, включително не е проучило възможността за предприемане на по-леки мерки срещу компанията. Според решението на съдията, наложените срещу Anthropic съдебни забрани ще бъдат спрени до приключване на съдебния спор между компанията и Пентагона.

Пентагонът преди това определи Anthropic като „заплаха за веригата на доставки“,

като по този начин ефективно прекъсна бизнес връзките с компанията. Президентът Доналд Тръмп също така нареди на всички федерални агенции да спрат да използват продуктите на компанията. Конфликтът избухна заради желанието на Министерството на отбраната да използва продуктите на Anthropic, базирани на изкуствен интелект, „за всички законни цели“. Ръководството на Anthropic отказа да даде на Пентагона такова разрешение, като поиска две изключения: да не ги използва за масово вътрешно наблюдение и да не разработва смъртоносни автономни оръжейни системи (бойни роботи).