Иран забрани на спортните си отбори да пътуват до „враждебни“ държави

Иран забрани на националните отбори и спортните клубове да пътуват до страни, определени като „враждебни“, като мярката е в сила до второ нареждане, предаде Франс прес.

Решението идва на фона на продължаващия конфликт със САЩ и Израел и е мотивирано с опасения за сигурността на иранските спортисти в чужбина.

Повод за допълнително напрежение стана и участието на женския национален отбор по футбол в турнир в Австралия. Част от състезателките и член на щаба получиха убежище там, след като отказаха да изпълнят националния химн, което предизвика остра реакция в Техеран. Някои от тях впоследствие са се завърнали в страната.