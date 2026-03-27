Лагард предупреди за „истински шок“ от войната с Иран

В отрезвяващо обръщение на 26 март шефката на Европейската централна банка (ЕЦБ) Кристин Лагард определи задълбочаващия се конфликт в Иран като „истински шок“ за крехкото икономическо възстановяване на еврозоната. Говорейки от банковата централа във Франкфурт, Лагард предупреди, че геополитическата експлозия в Близкия изток нагнетява отново инфлационен натиск, който би могъл да принуди ЕЦБ да се откаже от адаптивната си позиция и да започне агресивно повишаване на лихвените проценти.

Предупреждението идва в момент, когато световният енергиен пазар е разлюлян от най-сериозното от десетилетия, заплашвайки да потопи Европа в стагфлация. С продължаващата нестабилност на цените на петрола и веригите за доставки и новите затруднения, ЕЦБ сега се оказва притисната между необходимостта да подкрепя залитащата икономика и мандата да предотврати повторение на неконтролируемата инфлация, наблюдавана в началото на 2020-те години на нашия век.

Геополитическият катализатор: Операция „Епична ярост“ и енергийният спазъм

Сегашната криза води началото си от 28 февруари 2026 г., когато започна съвместната американско-израелска военна офанзива „Операция „Епична ярост“, срещу иранската ядрена и военна инфраструктура. Последиците бяха незабавни и опустошителни: Иран отговори, като затвори Ормузкия проток – ход, който ефективно пресуши 20% от световните дневни доставки на черно злато. Тази безпрецедентна блокада изпрати цените на суровия петрол сорт „Брент“ над 100 долара за барел от стабилните 74 долара за барел в началото на февруари.

В часовете когато Лагард се качи на подиума на 26 март, петролът се колебаеше в близост до 110 долара за барел в условията на задкулисни слухове за преговори за прекратяване на огъня, но вече нанесени щети върху икономическите нагласи. Лагард подчерта, че този „външен шок“ се случва във време, когато европейският бизнес и профсъюзи все още пазят „горчиви спомени“ от инфлационния скок през 2022 г. след нахлуването в Украйна. Според нея, тази психологическа травма прави икономиката по-податлива на „спирала от цени и заплати“, тъй като фирмите вече са по-бързи да прехвърлят разходите върху потребителите, а работниците са по-агресивни в искането за корекции на разходите за живот.

Първоначалните пазарни реакции бяха хаотични. ЕЦБ запази базовата си депозитна лихва стабилна – 2%, по време на официалното си заседание в средата на март, но реториката на Лагард днес предполага, че „премерен“ цикъл на затягане може да започне още на следващото съвещание на банковия Управителен съвет. Финансовите пазари, които преди това бяха предвидили лихвени редукции за второто полугодия на 2026-а, сега бързо преоценяват очакванията си на поредица от увеличения с по 25 базови пункта, ако инфлацията надхвърли последния прогнозиран от ЕЦБ „неблагоприятен сценарий“ от 4% до края на годината.

Победители и губещи на пазарите: История за два континента

Нестабилността в началото на 2026 г. създаде рязко разделение между корпоративните победители и губещи, като енергийните и отбранителните гиганти се открояват като основни бенефициенти от „военния шок“.

Европейският доставчик на отбранителни средства „Райнметал“ и лидерът в аерокосмическия сектор „Еърбъс“ отчетоха скок на цените на акциите си, тъй като държавите-членки на Европейския съюз ускоряват военните си разходи в отговор на регионалната нестабилност. По подобен начин „суперголемите компании“ като „Шел“, „Бритиш петролиъм“ и „Тотал енерджи“ се възползваха от кризата с доставките, като техните маржове за рафиниране се разшириха, въпреки че рисковете, свързани с обема, продължават.

В противоположното поле на губещите са европейските технологични и производствени сектори, които понасят най-голямата тежест на кризата. Високите разходи за енергия намаляват печалбите на индустриалните гиганти, а заплахата от по-високи лихвени проценти е потиснала пазарните оценки на ориентираните към растеж фирми като ASML и SAP (NYSE: SAP). Тези компании, които са силно зависими от както от капиталовите разходи, така и от стабилността на световната търговия, наблюдаваха как печалбите им от началото на годината се заличават, след като инвеститорите се пренасочват към „дефанзивни“ енергийни и суровинни пазари.

Контрастът с положението отвъд Атлантика и е поразителен. Въпреки че широкият американски борсов индекс S&P 500 и технологичният Nasdaq 100 не са имунизирани срещу глобалните колебания, те показват по-голяма устойчивост от европейските си конкуренти. Вътрешната енергийна независимост на Съединените щати и продължаващото доминиращо влияние на гиганти, задвижвани от изкуствения интелект, като NVIDIA, осигуряват буфер, който липсва на еврозоната. И докато базовият германски борсов индекс DAX претърпя 10-процентна корекция в седмиците след началото на конфликта, американските индекси успяха да избегнат пълномащабен „мечи“ пазар, подкрепени от „бягството към качеството“ към щатския долар и американските акции.

По-широки последици: Краят на лесната липса на инфлация

Предупреждението на Лагард за „реален шок“ подчертава по-обширна промяна в световния икономически ред. Конфликтът представлява отклонение от ерата на глобализацията „на часа“ към икономика „според случая“, определена от геополитическата фрагментация. Тревогата на ЕЦБ е, че тези шокове от страна на предлагането се превръщат в постоянна характеристика на средата на след 2020-а, което прави целевите 2% годишна инфлация все по-трудни за поддържане, без да се задушава растежът.

Това събитие вади на показ и задълбочаващите се различия в политиката на ЕЦБ и Федералния резерв. Американските централни банкери остават предпазливи и изчакват, възползвайки се от икономическата среда в Съединените щати, която е по-малко чувствителна към енергийните блокади в Близкия изток. ЕЦБ обаче е принудена да действа на фронтовата линия на енергийната криза, което прави пътя на паричната й политика далеч по-коварен.

В исторически план подобни шокове, като петролното ембарго от 1973 г., доведоха до години на икономическа слабост и европейските централни банкери отчаяно се опитват да избегнат повторение на това „изгубено десетилетие“ и през нашия 21-ви век. Очаква се също „иранският шок“ да ускори регулаторния натиск на ЕС за енергиен суверенитет.

Политически анализатори предполагат, че настоящата криза ще осигури необходимия политически капитал за ускоряване на инициативите по „Зелената сделка“, като пренасочи средства от изкопаемите горива към водородна и ядрена енергия. Тези преходи обаче отнемат години, като оставят опасна „енергийна празнина“, която ЕЦБ трябва да управлява чрез паричната си политика.

Пътят напред: Стратегически завои и сценарии

В краткосрочен план всички погледи остават насочени към Ормузкия проток. Ако блокадата продължи, цените на петрола биха могли да достигнат границата от 150 долара за барел – сценарий, за който Лагард предупреди, че ще доведе до „тежка“ инфлация, надвишаваща 6% през 2027 година. Инвеститорите трябва да се подготвят и за повишен размах на колебанията на еврото, защото то променя котировките си към щатския долар въз основа на слуховете за прекратяване на огъня и реториката на ЕЦБ.

Стратегически завои вече са в ход в корпоративния свят. Европейските производители вероятно ще ускорят „прехвърлянето на доставчиците си към по-стабилни, съюзнически държави“, за да отслабят рисковете от бъдещи геополитически сътресения.

За ЕЦБ пък следващите месеци ще бъдат тест за доверие. Ако повишат лихвените проценти твърде бавно, инфлацията може да се окопае; ако ги повишат твърде агресивно, рискуват дълбока рецесия в най-големите икономики на еврозоната, включително Германия и Франция.

Пазарни възможности могат да се появят в сектора на възобновяемата енергия и в компании, специализирани в логистиката и устойчивостта на веригите за доставки. Основното предизвикателство обаче ще бъде справянето с високи лихви, за които много инвеститори и фиормени мениджъри се надяваха, че са призраци от миналото.

Обобщение и перспективи

„Истинският шок“ от март 2026 г. става причина за окончателния край на надеждите за плавно икономическо приземяване след пандемията. Предупреждението на Кристин Лагард поставя началото на период на дефанзивна парична политика, където основната цел вече не е растеж, а ограничаване на геополитически обусловената инфлация.

Разминаването между по-устойчивия американски пазар и уязвимата Европа рядко е било по-ярко изразено. Ключовите изводи са ясни: енергийната сигурност вече е синоним на икономическа сигурност, а централните банки вече не са склонни да „анализират“ шокове от страна на предлагането.

Инвеститорите трябва да останат бдителни, следейки за следващия кръг от инфлационни белези еврозоната и всякакви признаци на деескалация в Близкия изток. Идните месеци ще определят дали ЕЦБ може да се справи с този „истински шок“, без да разруши европейската икономика, или дали 2026-а ще бъде запомнена като годината, в която „горчивите спомени“ за инфлацията са се превърнали в постоянна реалност.