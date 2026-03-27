Мениджърите на „М+С Хидравлик“ предлагат по 0.15 евро дивидент на акция за 2025 г.

Мениджърите на „М+С хидравлик“ АД предлагат да се разпредели нетната печалба за 2025 г. в размер на 4 546 379.59 евро и част от неразпределената печалба – 1 368 600.41 евро, представляващи общо сума от 5 914 980 евро, като дивидент. Решение за това ще се вземе от редовното общо събрание на акционерите на фирмата, което ще се проведе на 21 май в Казанлък. Всеки притежател на такива книжа ще получи брутен дивидент от по 0.15 евро на акция.

Сумата ще се изплаща от 13 юли чрез „Централен депозитар” АД и „Интернешънъл Асет банк” АД. Срокът за изплащане на дивидента чрез банката, с която е сключен договор, е шест месеца.

Припомняме, че на акционерите на компанията за производство на хидравлични елементи и системи беше разпределен

брутен дивидент за 2024 г. от по 0.26 лева на една акция.

Преди да се вземе това решение общото събрание трябва да приеме доклада на мениджърите за дейността на дружеството и годишния одитиран финансов отчет за 2025 г., заверен от одитор.

В дневния ред е и точката за освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите и прокуриста за дейността им през миналата година.

Акционерите ще гласуват и промени в Устава на дружеството във връзка с изискванията на чл. 32, ал. 1 от Закона за въвеждане на еврото в Република България. Те засягат чл. 6 от Устава. Капиталът на дружеството е 20 117 052 евро, изцяло записан и внесен, разпределен в 39 445 200 акции всяка с номинална стойност от 051 евро.

Към момента „М+С Хидравлик“ притежава 12 000 обратно изкупени собствени акции, по които е преустановено упражняването на всички права, включително и на глас в общото събрание.

Най-големите акционери в компанията са “Стара планина холд” АД,

който контролира 30.61% от капитала, “Индустриален капитал холдинг” АД е с дял от 22.16% и “М+С 97” АД – с 23.86 на сто. Останалите книжа с право на глас са собственост на по-малки инвеститори.

При липса на кворум общото събрание ще се проведе на 5 юни на същото място и при същия дневен ред. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на БФБ, в резултат на които инвеститорът ще може да упражни право на глас, е 4 май.

През последните дванадесет месеца цените на акциите на „М+С хидравлик“, които се търгуват на „Българска фондова борса„, повишават своята стойност. В момента сделки се сключват при 5.15 евро за един брой. А това оценява компанията над 203 млн. евро пазарна капитализация.