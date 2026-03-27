БОРИКА с доклад за международните пазари: Как България премина успешно към плащания в евро в национален мащаб

БОРИКА АД предоставя първия изчерпателен поглед върху оперативното изпълнение на прехода към евро – експертен документ с акцент върху системите, модела на управление на проекта и координацията на платежната екосистема, необходими за осигуряване на безпрепятствено функциониране на плащанията от първата минута на въвеждането на еврото.

Докладът е предназначен за изпълнителни директори и ръководители на национални платежни компании, банки, процесори, финтех дружества и регионални или глобални доставчици на портфейли. Той представлява практическо ръководство за управление на високорискови и чувствителни трансформации на инфраструктура в реално време, включително за поддържане на оперативна непрекъсваемост, координиране на мащабни екосистеми и извършване на контролирано прехвърляне при активно трансакционно натоварване.

Документът показва как преходът е осъществен без прекъсване на платежните услуги още от първите минути след въвеждането на еврото. В рамките на първите 48 часа са обработени над 930 000 картови трансакции на стойност близо 42 млн. евро, без регистрирани непланирани прекъсвания. Първото теглене в евро от банкомат е извършено 20 секунди след полунощ.

Мирослав Вичев, главен изпълнителен директор на БОРИКА АД

„Преходът към еврото беше трансформация на цялата инфраструктура в реално време и в национален мащаб, която изискваше изключително прецизна координация между всички участници в платежната екосистема. Синхронизирано бяха направени промени от над 35 банки, доставчици на платежни услуги, финтех компании, държавни институции и технологични партньори. Нашата основна цел беше плащанията да работят безпроблемно още от първата минута във всички канали. Докладът показва как постигнахме този резултат.“, коментира главният изпълнителен директор на БОРИКА АД Мирослав Вичев.

Ключов момент в процеса е планиран тричасов преход, в рамките на който едновременно са актуализирани картовите системи, банкоматите, POS терминалите и връзките с международните картови схеми, за да започнат да обработват плащания в евро. По време на прехода са мигрирани без прекъсване и допълнителни услуги като незабавните плащания blink, удостоверителните услуги B-Trust и платформите за електронни ваучери b-card.

Преходът е подкрепен и от законодателни промени, които позволяват интеграция с инфраструктурата на Евросистемата. БОРИКА вече оперира като част от системата TARGET и е свързана с платформата за незабавни плащания TIPS, което дава възможност за мигновени преводи в евро в рамките на SEPA.

От компанията посочват, че българският пример може да служи като модел за други държави, които се подготвят за въвеждане на еврото или за други мащабни трансформации на платежни системи.

