Путин поиска от олигарсите да дарят средства за бюджета на Русия

Руският президент Владимир Путин е поискал от олигарсите да направят дарения за държавния бюджет с цел стабилизиране на финансите, докато продължава инвазията в Украйна, съобщи онлайн изданието The Bell, позовавайки се на анонимни източници.

Според информацията Путин е провел закрита среща с водещи руски бизнесмени в четвъртък 26 март. По време на срещата той е обсъдил финансирането на армията и продължаването на войната, която вече е в петата си година след пълномащабната инвазия през февруари 2022 година.

Путин е заявил, че Русия ще продължи военните действия, докато не установи контрол над останалите части от източния украински регион Донбас.

Олигархът Сюлейман Керимов е казал, че е готов да внесе 100 млрд. рубли. Металургичният магнат Олег Дерипаска също се е съгласил да допринесе.

С продължаването на войната Русия е изправена пред двоен натиск – намаляващи приходи от енергийни продажби и забавяне на икономиката, което влияе върху данъчните постъпления.

Бюджетният дефицит на Русия за януари и февруари е нараснал до над 90% от планираното за цялата година, тъй като американските санкции принуждават Москва да продава петрола си с големи отстъпки и отблъскват купувачите.

Москва получи краткосрочен тласък от допълнителни приходи от петрол до 150 млн. долара на ден след войната между САЩ и Израел срещу Иран преди близо месец.

Министерството на финансите е планирало да затегне правилата за насочване на приходите от петрол над определен праг към Националния фонд за благосъстояние. Но Путин е казал на олигарсите да използват тези извънредни печалби, за да стабилизират балансите си. Той също така изразил надежда, че войната с Иран ще приключи за „три до четири седмици“, като предупредил финансовото министерство и бизнеса да не разчитат дълго на тези допълнителни приходи.

