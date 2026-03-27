Съдът на Европейския съюз отхвърли иска на „Възраждане“ за връщане на лева

Съдът на Европейския съюз е отхвърлил искането на „Възраждане“ за временно спиране на въвеждането на еврото в България, съобщи общественото радио. Това става ясно от решенията на председателя на Общия съд по две подадени жалби.

И в двата случая се настоява за временно преустановяване на действието на решението и регламента на държавите членки за приемане на еврото у нас от 1 януари 2026 година. Подобна временна мярка се допуска изключително рядко, уточняват от съда. Жалбоподателите искат тя да важи до окончателното произнасяне, но към момента съдът все още не е решил дали жалбите изобщо са допустими.

Едната жалба е „Страна – членка и други срещу Съвета на Европейския съюз“. Тя е от няколко души и е анонимизирана. Подадена е от адвокатите Румяна Ченалова и Станимир Минков. Втората жалба е „Стоянов срещу Съвета на Европейския съюз“. Подателят е българският евродепутат Станислав Стоянов от партия „Възраждане“ и крайно дясната група „Европа на суверенните нации“.

От съда допълват, че за да бъде уважено подобно искане, трябва да са изпълнени три условия: искът да не е явно неоснователен, да има спешност с риск от сериозна и непоправима вреда, както и да е налице баланс на интересите.