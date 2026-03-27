САЩ преразглеждат изискванията за разкриване на нефинансова информация от компаниите

Комисията по ценни книжа и борси на САЩ (SEC) планира да преразгледа изискванията за разкриване на нефинансова информация за компаниите. Председателят на регулатора Пол Аткинс обяви това на изслушване в Конгреса.

Това включва правилата, свързани с устойчивостта, приети през 2023 година. Според Аткинс, прекомерните изисквания биха могли да отклонят ресурсите на компаниите от инвестиции в развитие, иновации и наемане на персонал.

Регулаторът възнамерява

да пренасочи фокуса си към разкривания, които пряко влияят върху финансовите резултати

и интересите на инвеститорите. По-конкретно, правилото относно инвестиционните фондове с устойчиви теми, включително изискванията за структурата на активите, ще бъде преразгледано.

От SEC изчислява, че

компаниите харчат 2.7 милиарда долара годишно за отчитане.

Регулаторът смята, че опростяването на изискванията ще намали разходите, без да се компрометира прозрачността на пазара.

От Комисията подчертават, че не планират да премахват изискванията за разкриване. Целта е отчитането да бъде по-разбираемо и полезно за инвеститорите.

Преразглеждането на правилата идва на фона на дебат относно ролята на нефинансовите фактори в регулирането. Някои участници на пазара се застъпват за намаляване на изискванията, докато други смятат тези данни за важни за оценката на риска.