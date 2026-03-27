Предизборни закачки: Бой по Сатаната и всички в Северозапада да станат олигарси!

Ако някой все още се чуди дали българската политика може да ни изненада, значи отдавна не е гледал предизборно студио, нито е чувал речи на кандидат-депутати. В последните дни българският политически живот успя да съчетае религиозна символика, конспирации с международен размах, икономически обещания с аромат на газ и класическо предизборно надвикване.

В центъра на вниманието се озова Венцислав Ангелов – Чикагото, лидер на партията „Истината и само истината“, който държи да бъде наричан кандидат за народен представител, а не за депутат. Той се яви в студиото на Националната телевизия окичен с венец от свински опашки и демонстративно скъса българския герб в национален ефир.

Още с появата си той зададе тона с обръщението: „Благословена вечер на целия български народ…“, което прозвуча като нещо между проповед и трейлър на апокалиптичен филм. Според него всеки, който се бори за истината, трябва да носи „трънния венец“.

Интересно, дали посланието е, че страданието трябва е част от политическата кариера или се търси внимание на всяка цена в гъсто населения политически пейзаж?

Ангелов обясни, че изборите са противоконституционни, гербът е фалшив, а истинският трябвало да бъде с изправен лъв на червен щит. Това, разбира се, е само началото. Последва план за управление, включващ извънредно положение още през първата година и масово залавяне на „сатанисти“, които изпълняват т.нар. План Ран-Ът – стратегия за унищожение на българския народ.

Като бонус Ангелов предложи геополитически анализ и съобщи за предстояща операция под фалшив флаг след 15 май, включваща взривяване на военни самолети на летище „Васил Левски – София“, организирана от ЦРУ, МОСАД и МИ-6, с цел да бъде обвинен Иран. На въпрос кой е източникът, той отговори: „Зайко байко с пеленгаторите.“

Да, трудно е да се спори с такава конкретика. Водещата Поли Златарева, в ролята на глас на разума, направи опити да удържи разговора в рамките на реалността, но задачата се оказа почти героична. Между комплименти към нея и забележки за използването на думата „депутат“, Ангелов успя да обяви и че това са осмите избори, в които участва – факт, който сам по себе си заслужава уважение за постоянството.

Биографията му също не е лишена от динамика. Той е бивш служител на МВР, осъждан за участие в организирана престъпна група и приготовления за международен трафик на наркотици, с намалена присъда от 6 години на 3 години и 6 месеца.

Към това прибавяме и сблъсъци със закона още от 90-те, обвинения за контрабанда и различни съдебни перипетии, включително случай с побой над лекар, по който впоследствие бе оправдан.

Докато едни размахват венци и предупреждават за глобални заговори, други залагат на по-класически подход – обещания за икономически възход. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, например, при обиколка в Лом и Видин, увери симпатизантите си, че България разполага с толкова газ, че може да захранва цяла Европа.

„Можем да захраним цяла Европа с газ и в Северозапада да станат олигарси“, звучи амбициозно, особено след като именно по време на неговото управление беше подкрепена забраната за хидрофракинг за добив на шистов газ. Така на практика бе прекратено проучването в региона на Нови пазар от американската компания „Шеврон“. Но както често се случва, политическата памет е гъвкава, особено в предизборен период.

Сега темата се връща триумфално, особено в Северозападна България, която е честа предизборна дъвка и обект за спасяване от грижовни кандидати за властта. Този регион обаче страда от икономически застой и демографска криза, затова там обещанията за „богати олигарси“ звучат почти като приказка за лека нощ, но с индустриален привкус.

Борисов спомена и за добив на уран, злато и неизползван потенциал, като подчерта, че България „стои върху богатства“. Въпросът естествено е защо продължава да стои, вместо да ги използва. А отговорът се крие някъде между липсата на желание, политическите интриги и вечния синдром „започваме – спираме“.

Към тази картинка се присъедини и лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов, който заяви на 26 март, че има един много лесен и бърз начин за понижаване на цената на горивата и това е отмяната на санкциите срещу Русия.

„Ако ние управляваме държавата, сваляме санкциите, цената на горивата падат с между 30% и 40%“, изтъкна той и допълни, че вземе ли властта ще върне и българския лев и то много лесно, „защото сме влезли в еврозоната с фалшифицирани данни“.

Ивайло Мирчев от „Да, България“ пък реши да внесе доза класическа демокрация, призовавайки Борисов и Румен Радев на публичен дебат. Поканата включва и готовност за обсъждане на всякакви теми, дори фитнес, ако се наложи.

Мирчев акцентира върху проблемите с купуването на гласове и липсата на ефективни действия от страна на прокуратурата и ДАНС. Според него има подадени сигнали за над 900 случая. Към това се добавят и обвинения за „чадъри“ над определени фигури, намеси в разследвания и институционална пасивност. С други думи, класическата картина на българската съдебна драма, в която всички знаят какво се случва, но никой не носи отговорност.

Ако има нещо наистина последователно в цялата история, то е, че всяка кампания успява да надмине предишната по колорит. Което, ако не друго, поне гарантира, че като липсват сериозни програми и дебати, то поне скука няма.