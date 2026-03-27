Софийският градски съд отказа предсрочно освобождаване на Евелин Банев – Брендо

Софийският градски съд е отхвърлил искането за предсрочно условно освобождаване на Евелин Банев – Брендо, известен като „кокаиновия крал“. Предложението е било внесено от началника на софийския затвор.

Съдът е преценил, че Банев не е изтърпял необходимата част от присъдата си. При изчисленията са взети предвид периодите на домашен арест и задържане под стража, но въпреки това общият излежан срок остава недостатъчен спрямо наложеното наказание от 10 години.

Решението идва след като преди месец Софийския апелативен съд върна делото за ново разглеждане, отменяйки предходно прекратяване на процедурата.

Настоящото решение може да бъде обжалвано пред САС.