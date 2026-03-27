Пазарите не вярват на Тръмп за Иран, „Брент“ се върна над 100 долара за барел

Доналд Тръмп удължи отново, този път до 6 април, крайния срок, след който американците ще започнат да бомбардират енергийната инфраструктура на Иран. Посланието на американския президент, направено в публикация в социалните мрежи, дойде, след като индексите на Уолстрийт затвориха на най-ниските си равнища за последните шест месеца на 26 март, а пазарите на облигации в еврозоната претърпяха най-големия си еднодневен спад от година насам.

Широкият американски индекс S&P 500 приключи борсовата си търговия на 26 март с дневна загуба от 1.74% – най-голямата от 20 януари насам, като девет от 11-те му сектора бяха на червено. Nasdaq Composite поевтиня с 2.38%, което представлява спад от над 10% от пиковата му стойност през октомври 2025-а, преминавайки прага за „техническа корекция“. Европейските индекси последваха американските и в обедните часове на 27 март всичките бяха на загуба в диапазона от 0.48% до 1.48 процента.

Доходността на американските държавни облигации, която се повишава при намаляване на цените на книжата, скочи до най-високите си равнища за последните няколко месеца поради опасенията на търговците, че инфлационен шок, предизвикан от поскъпналия суров петрол, може да принуди Федералния резерв да повиши, а не да намали лихвените проценти тази година. Базовият десетгодишен американски държавен дълг приключи търговията си на 26 март с годишна възвръщаемост от 4.46% – ръст от 5 базови пункта. Ден по-късно, азиатските и европейските държавни облигации последваха американските и също се обезцениха сериозно, респ. увеличиха доходността си.

Петролът сорт „Брент“ приключи борсовата си сесия на 26 март с котировка 108.01 щ. долара за барел – дневен ръст от 5.7 процента. Това е най-големият му еднодневен скок от 11 март насам. Американският WTI затвори с поскъпване от 4.6% – до 94.48 щ. долара за барпел.

Израел отново засили атаките си срещу столицата на Иран, която заля с вълна от удари в ранните часове на 27 март. След няколко дни на относително намалени бомбардировки, мощни експлозии бяха чути в Техеран и близкия град Карадж. Ден по-рано изтребители също атакуваха квартали в столицата.

Израелските военни гледат все по-скептично на възможността за смяна на режима в Иран през следващите седмици, което хвърля съмнение върху една от основните военни цели на премиера Бенямин Нетаняху, доколкото ислямската република показва способността си да издържи на интензивни бомбардировки. Две запознати с въпроса лица заявиха, че преобладаващото мнение във военното разузнаване е, че войната не е създала условия за сваляне на ислямския режим в близко бъдеще. Един от тях, който е запознат с брифингите на разузнавателната дирекция „Аман“ на израелските сили на отбраната, посочва, че изглежда, че въздушната кампания все още не е подкопала осезаемо властта на иранския режим, откакто Съединените щати и Израел започнаха войната на 28 февруари.

Министърът на отбраната Израел Кац обаче предупреди, че еврейската държава ще „засили“ ударите си срещу Иран, за да спре ракетния огън и че ислямската република ще плати „висока цена“. „Въпреки предупрежденията, обстрелът продължава – следователно ударите на израелските отбранителни сили в Иран ще се засилят и ще се разширят до други цели в сектори, които помагат на режима да развива и използва военни средства срещу израелски цивилни. Те ще платят висока цена, все по-висока, за това военно престъпление“, каза Кац във видеоклип, публикуван от неговия офис.

Израелският опозиционен лидер Яир Лапид пък предупреди на 26 март вечерта за първи път правителството на страната си, че войната взема твърде големи жертви. „Армията на Израел е претоварена до краен предел и дори отвъд него. Правителството оставя армията ранена на бойното поле“, каза Лапид, повтаряйки предупреждение, отправено ден по-рано от военния началник генерал-лейтенант Еял Замир. „Правителството изпраща армията във война на много фронтове без стратегия, без необходимите средства и с твърде малко войници“, каза Лапид.

Междувременно, Мария Мартинес от Международната федерация на дружествата на Червения кръст и Червения полумесец съобщи на 27 март, че повече от 1900 души са били убити и най-малко 20 000 са ранени в Иран от началото на американските и израелските атаки, позовавайки се на данни, предоставени от Иранския червен полумесец. Мартинес добавя, че Иранският червен полумесец продължава да служи като единствената национална хуманитарна организация, действаща в цялата страна на фона на ескалиращия конфликт.

Към тревогата се добавиха съобщенията, че още 10 000 американски войници може да се насочат към Близкия изток, което разпалва опасенията от предстоящ сухопътен конфликт. Съществува реален риск от разрастване на мисията, което да въвлече САЩ в пълномащабна война, но без сигурност, че Ормузкият проток може да бъде отворен отново скоро.

Иранската революционна гвардия заяви, че е върнала три кораба, опитващи се да преминат през пролива, добавяйки, че маршрутът е затворен за плавателни съдове, пътуващи до и от пристанища, свързани с неговите „врагове“.

„Тази сутрин (27 март), след лъжите на корумпирания американски президент, който твърди, че Ормузкият проток е отворен, три контейнеровози от различни националности… бяха върнати след предупреждение от ВМС на Корпуса на гвардейците на ислямската революция“, съобщиха гвардейците на уебсайта си Sepah News. „Движението на всеки кораб „до и от“ пристанища на произход, принадлежащи на съюзници и поддръжници на ционистко-американските врагове, до всяка дестинация и през който и да е коридор, е забранено“, добавят те.

В условията на създадения хаос, търговците прекарват безсънни нощи пред екраните на терминалите си. В 15.16 ч. българско време на 27 март котировките на фючърсните контракти на петрола сорт „Брент“ за доставка през май бяха 110.83 щ. долара за барел, а на американския WTI – 96.96 долара за барел.