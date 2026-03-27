Pernod Ricard и собственикът на Jack Daniel’s – Brown-Forman, обсъждат сливане

Френската компания Pernod Ricard води преговори да се обедини със собственикът на Jack Daniel’s – американският уиски прозводител Brown-Forman. Ако сделката се осъществи, може да се създаде голяма международна група за премиум алкохол. Засега разговорите са в начален етап и няма гаранция, че ще доведат до сделка, въпреки че и двете компании потвърждават, че обсъждания има.

През последната година акциите и на двете компании са паднали значително. Това се дължи на по-слабото търсене на скъпи алкохолни напитки, особено в Китай и САЩ, където потребителите все по-често избират по-евтини варианти. Освен това секторът е под натиск от геополитически напрежения, по-ниска консумация и спад в доверието на клиентите.

Pernod Ricard постепенно се пренасочва към по-силни и по-печеливши напитки като Jameson, водките Absolut и Belvedere, както и към шампанско и безалкохолни продукти. В същото време марката ѝ коняк Martell страда от спад в търсенето, особено в Китай.

Компанията вече предприема мерки за намаляване на разходите, включително преструктуриране и съкращения на персонал.

От своя страна Brown-Forman остава семейно контролирана компания, основана от Джордж Гарвин Браун през 1870 година. Според изявление от компанията, евентуалното обединение ще създаде по-силен глобален играч с богато портфолио от известни марки и по-добро присъствие по света.

Pernod Ricard също има дълга история – създадена е през 1975 г., а начело на компанията днес е Александър Рикар, наследник на една от фамилиите-основатели.