Заетите в системата за борба с градушките са в протестна готовност

Заетите в системата за борба с градушките – около 1200 души, от които близо 980 са ракетострелци, са в протестна готовност. Причината е, че част от тях получават възнаграждения от около 490 евро, което поставя под въпрос нормалното им препитание, съобщават от КНСБ.

В добрия случай един ракетострелец получава 638 евро, отчете Асен Мержанов от Агенцията за борба с градушките пред БНР.

Валентина Васильонова, председател на Федерацията на независимите синдикати в земеделието към КНСБ, отбелязва, че последното увеличение на заплатите е било едва с около 5%, което в реално изражение означава под 50 лева месечно. Ето защо тя предупреди, че търпението на работещите е на изчерпване.

Синдикатите вече са в процедура за протестни действия, като първите символични прояви ще започнат още с подготовката на площадките. За някои от полигоните, включително този в Пловдив, това означава още от 1 април.

Работещите настояват за значително увеличение на възнагражденията, като в предходни разговори е обсъждан ръст от около 40 процента. Според синдикатите подобно увеличение не би представлявало сериозно натоварване за бюджета, предвид малкия брой заети в сектора – около 1200 души.

Проблемите в системата за борба с градушките са част от по-широка картина на недофинансиране в земеделието и обслужващите го структури. Според КНСБ доходите в сектора изостават с над 30% спрямо други икономически дейности, а кризите, като се започне с пандемията, мине се през войните и се стигне до поскъпването на горивата и торовете, допълнително влошават ситуацията.

Въпреки проведените срещи с Министерството на земеделието и заявения диалог, синдикатите настояват за конкретни финансови ангажименти, които да бъдат заложени в редовния държавен бюджет.

Валентина Васильонова отбеляза, че и към момента диалогът с институциите продължава, но от синдиката предупреждават, че при липса на реални решения протестите ще се засилят в началото на активния сезон за борба с градушките.