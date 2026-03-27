AI позволява да се оцени връзката на здравето на служителите с бизнес резултатите

технологии бизнес компютри зимата изкуствения интелект инвеститорите

Компаниите все по-често използват изкуствен интелект, за да оценят ефективността на програмите за уелнес на служителите. Тази технология помага за свързването на данните за здравето и ангажираността на служителите с бизнес показатели – от производителност до задържане на персонал.

Преди това ефективността на такива програми се оценяваше предимно чрез намалени медицински разходи. Сега подходът се променя: компаниите вземат предвид по-широк спектър от фактори, включително ангажираност на служителите, нива на отсъствия, производителност и корпоративна култура.

Изкуственият интелект прави възможно анализа на поведението на служителите

и идентифицирането на модели, които влияят на бизнес резултатите. Например, високото участие в програми за уелнес може да служи като индикатор за повишена производителност и намалено текучество.

приятелска бизнес атмосфера наеми

Особено внимание се обръща на намаляването на отсъствията от работа.

Смята се, че ефективните програми могат да ги намалят с до 14%, което пряко влияе върху представянето на компанията.

Експертите посочват, че за точна оценка е важно да се записват показатели преди и след внедряването на програмата. Това позволява на компаниите да преминат от формален подход към управлението на благосъстоянието на служителите към по-системен и измерим модел.

Очаква се по-нататъшното развитие на аналитичните и дигиталните платформи да засили ролята на подобни програми като инструмент за подобряване на бизнес резултатите и задържане на служителите.

