Денят по диагонал – 28 март 2026 г.

България е първата държава в ЕС, която ще въведе финансови компенсации за енергоинтензивните индустрии заради растящите цени на електроенергията. Решението се очаква до няколко седмици, когато Европейската комисия трябва да нотифицира мярката, съобщи служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков. По неговите думи, компенсациите ще покриват до 50% от цената на електроенергията, когато тя надхвърли 63 евро за мегаватчас.

Германският пазар е стратегически за нас. В настоящата сложна геополитическа обстановка нашите усилия са насочени към това да представим България като сигурна, достъпна и гостоприемна дестинация с разнообразен туристически продукт, каза министърът на туризма Ирена Георгиева. По думите ѝ, макар нивата от преди пандемията все още да не са напълно достигнати, се наблюдава устойчив ръст и положителни тенденции в резервациите от Германия.

За да се възползват от отстъпката, гражданите трябва да подадат декларацията си по електронен път до 31 март, да внесат целия размер на данъка за довнасяне, намален с отстъпката, до тази дата и да нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения. Потребителите могат да проверят онлайн за наличието на стари задължения, преди да заявят ползването на данъчната отстъпка.

Международната кредитна агенция Fitch Ratings потвърди дългосрочния рейтинг на страната в чуждестранна валута “BBB+” със стабилна перспектива, съобщават от Министерството на финансите. Рейтингът отразява стабилната външна и фискална позиция на България и надеждната политическа рамка, подкрепена от членството на страната в ЕС и еврозоната.

За разлика от народняка Борисов („И аз съм прост, и вие сте прости“), Румен Радев прилага друг тип кампания – той слиза сред масите като цар, каквато роля игра 9 години. Той се представя за човека, който решава проблеми. Радев ще търси максималното за себе си на втори парламентарен вот наесен, заедно с президентския. Това заяви във видео интервю за СТУДИО БАНКЕРЪ макроикономистът и финансист Евгений Кънев, консултант по бизнес сделки.