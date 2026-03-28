Ще бъдат разкрити 493 секции в 55 държави за изборите на 19 април, реши ЦИК

Централната избирателна комисия (ЦИК) взе решение да бъдат разкрити 493 секции в 55 държави. Това стана на насроченото за днес заседание за определяне местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната, и броя на избирателните секции във всяко място при произвеждане на изборите за народни представители на 19 април. Решението беше гласувано с 14 гласа „за“.

В четвъртък заместник-председателят и говорител на Централната избирателна комисия Росица Матева съобщи, че са подадени 60 904 заявления за гласуване в чужбина в 67 държави за изборите на 19 април.

В началото на годината парламентът измени Изборния кодекс и ограничи до 20 броя на секциите извън дипломатическите и консулските ни представителства в държавите, които не са членки на Европейския съюз (ЕС).

От законовото ограничение са засегнати три държави – Великобритания, САЩ и Турция.

В решението на ЦИК за секциите в чужбина е взето на база на мотивираните предложения на ръководителите на дипломатически консулски представителства, представени чрез Министеството на външните работи. Предложението на посолството в Лондон се основава както на разпоредбите на Изборния кодекс, така и на писма от представители от българската общност и на мрежата на изборните доброволци. Там посолството е предложило разкриването на 12 секции извън Лондон и 8 секции в квартали на Лондон, като изрично е посочило, че единствената разлика спрямо предложението на доброволческата мрежа е отпадането на Брайтън и включването на Стратфорд.

По отношение на САЩ мотивираното предложение предвижда шест секции в окръга на Генерално консулство-Чикаго, четири в окръга на Генерално консулство-Ню Йорк и по пет съответно в окръзите на посолството във Вашингтон и Генерално консулство-Лос Анджелис.

За Република Турция са представени мотивирани предложения на дипломатическите и консулски представителства за 20 секции извън дипломатическите и консулските представителства и общо седем секции в четирите мисии в Анкара, Истанбул, Одрин и Бурса. Изрично е посочено, че не е възможно да бъдат запазени всички места от предходни избори, поради което е извършено териториално концентриране към районите с най-голяма българска общност и най-висока предходна натовареност.

От МВнР са потвърдили позицията си, че

няма да бъдат образувани секции в държавите в района на Близкия изток,

Израел, Йордания, Катар, Кувейт, Обединени арабски емирства, Саудитска Арабия, поради висок риск за живота и сигурността на българските граждани.

По отношение на Чешката република от МВнР са уведомили ЦИК, че властите в Чехия са дали разрешение единствено за разкриване на секции в дипломатическото и консулско представителство, поради което няма да има разкрити секции извън посолството на България в Прага.

Поради нецелесъобразност, ЦИК реши да не открива секции в дипломатическите и консулски представителства в Етиопия, Ирак, Ливан, Нигерия, Сирия, Палестина, КНДР, Пакистан, Индия, Иран, Монголия, Виетнам, Индонезия, Афганистан, Украйна, Казахстан, Узбекистан, Ватикана и други страни.

От МВнР уведомяват, че е получено съгласие от Германия за секцията в град Бон и от Република Северна Македония за секциите в Охрид, Прилеп и Струмица, като все още се очаква да се получи съгласие от приемащите държави с разрешителен режим за произвеждане на изборите от следните държави: Италия, Канада, Франция, Азербайджан и Швейцария.

Поради това от МВнР предлагат местата в тези държави да бъдат определени като места за гласуване извън страната, съответно да бъдат образувани секции под условие, че бъде получено съгласие на приемащата държава за произвеждане на изборите до получаване на конкретно разрешение в срок не по-късно от 16 април.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.